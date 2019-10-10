FİNANS

Gram altın 285 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Gram altın 285 lira, çeyrek altın 464 lira ve Cumhuriyet altını 1.899 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 285 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 284,2 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 285 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 464 lira, Cumhuriyet altını da 1.899 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.509,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, gelecek hafta yürürlüğe girecek ABD'nin Çin ürünlerine getirdiği ek gümrük tarifelerinin, bugün Washington'da başlayacak müzakerelerin ilk bölümünde görüşüleceği ve ertelenmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceği beklentilerinin küresel risk iştahını artırdığını ifade etti.

Artan risk iştahına paralel altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketin gözlemlenebileceğini ifade eden analistler, ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 doların destek, 1.510 ve 1.525 dolar seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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