FİNANS

Gram altın 5 aydır değer kazanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

Nisan ayında bu yılın en yüksek seviyesi olan 247 lirayı gören gram altın fiyatı, kazancını üst üste 5'inci aya taşıdı - Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan: -"Gram altının 245 TL’nin üzerine yerleşmesi durumunda yukarı hareketin 265 TL direncine doğru devamını bekleyebiliriz"

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Yatırımcısına nisanda yüzde 6,6 getiri sağlayan gram altın, değer kazancını üst üste 5'inci aya taşıdı.

Gram altın, özellikle dolar kurundan bulduğu destekle geçen ay pozitif bir seyir izledi.
Nisan ayına 230 lira seviyelerinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek bu yılın en yüksek seviyesi olan 247 lirayı görmesinin ardından, nisanı yüzde 6,6 primle 246,1 liradan tamamladı.

Gram altın, bu performansı ile değer kazançlarını üst üste 5'inci aya taşırken bu dönemde yatırımcısına yüzde 20,2 getiri sağladı.

Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan, son dönemde ons altındaki zayıf duruşa karşın, dolar kurunun değer kazanmasının gram altın fiyatının yukarı trendini korumasına neden olduğunu kaydetti.

Önümüzdeki dönem dolar kurunun yönünün gram altın üzerinde belirleyici olacağını ifade eden Taştan şunları kaydetti:

"Gram altında takip ettiğimiz 245-247 lira direncini bu çerçevede önemli görmekle birlikte piyasa buraları bir süre dinlenme alanı olarak görecektir. Buna karşın gram altının 245 TL’nin üzerine yerleşmesi durumunda yukarı hareketin 265 TL direncine doğru devamını bekleyebiliriz. Olası bir geri çekilmede ise 240,5 ve 235 TL ana destekler olarak öne çıkmakta."

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, gelecek aylarda da gram altındaki değerlenmenin sürebileceğini söyledi.

Karadağ, dolar kurunun 5,90 lira üzerindeki ısrarı ve Türkiye’ye yönelik risk algısının sürmesinin, gram altının geri çekilmesini sınırladığını belirterek, "Diğer yandan, ons altının 1.270 dolar çevresinde zayıf bir görünüm içerisinde işlem görmesi aslında gram altın fiyatının 245 TL’nin altına doğru hareketine neden oldu. Ancak bundan sonraki süreçte dolar kurunun hareketi önemli olacaktır. Özellikle dolar kurunda 5.70 lira seviyesine doğru bir hareket görülmediği sürece gram altında da 240 lira seviyesinin üzerindeki seyrin korunmasını bekleyebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Yatırımcıların portföylerinde mevcut pozisyonlarını korumaya devam edebileceklerini ifade eden Karadağ, kademeli alımlar için 245 TL’nin altındaki fiyat hareketi hatta olası 240 TL ve altına doğru hareketlenmelerin değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Tüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülüTüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülü
TİSK’in yeni Başkanı Özgür Burak Akkol olduTİSK’in yeni Başkanı Özgür Burak Akkol oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

'Atak-2' vitrine çıktı

'Atak-2' vitrine çıktı

En çok satılan otomobil markaları belli oldu! Türkiye onu seçti...

En çok satılan otomobil markaları belli oldu! Türkiye onu seçti...

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülü

Tüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülü

TİSK’in yeni Başkanı Özgür Burak Akkol oldu

TİSK’in yeni Başkanı Özgür Burak Akkol oldu

Netlog araçları Darüşşafaka için yollarda

Netlog araçları Darüşşafaka için yollarda

Turkcell gelirleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 19.2 yükseldi

Turkcell gelirleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 19.2 yükseldi

Titanic Mardan Palace açıldı

Titanic Mardan Palace açıldı

“İleri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasası ile fiyatlar anlık izlenebilecek”

“İleri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasası ile fiyatlar anlık izlenebilecek”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.