Gram altın, dolar kurunun etkisiyle düştü

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu ay yurt içi piyasalarda döviz kurları ve altının gram fiyatının tüm zamanların rekorunu kırdığını hatırlatarak, dolar kurunun 4,9282 lira, gram altının da 204,9 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü ifade etti.

- "Gram altında alımlar için 182-178 lira ve 175 lira seviyeleri uygun olabilir"

Altının gram fiyatı, dün günü 187,9 liradan tamamlarken, yatırımcısına da yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 19 getiri sağladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,50’den 16,50’ye yükseltmesi ve 28 Mayıs Pazartesi günkü sadeleşme adımı sonrası düşüşü ivme kazanan dolar/TL'nin etkisiyle gerileyen altının gram fiyatı, dün 185,8 liraya kadar indi.

Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükselirken, 23 Mayıs'ta tüm zamanların zirvesi olan 204,9 liraya kadar çıktı.

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Altının gram fiyatı, son günlerde dolar kurunda yaşanan değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket ederken, tarihi zirvesi olan 204,9 liradan 185,8 liraya kadar geriledi.

Memiş, TCMB'nin faiz ve sadeleşme adımı ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra'dan olumlu mesajlar vermesinin dolar kurunda gerilemeye neden olduğuna işaret ederek, dün dolar kurunun 4,4481 lira seviyesini görmesinin etkisiyle altının gram fiyatının da 185,8 liraya kadar gerilediğini anımsattı.

Memiş, kısa vadede hem döviz hem de altının gram fiyatında sert dalgalanmaların devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Küresel piyasalarda belirsizliğin yıl boyunca sürmesini bekliyoruz.

ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı tutumu ve tutarsız tavırları, AB ülkelerinde siyasi ve ekonomik krizlerin derinleşmesi bu öngörümüzü destekliyor. Piyasalar sakinleştikten sonra altının gram fiyatında düşüşlerin devam edeceğini görebiliriz. Alımlar için 182-178 lira ve 175 lira seviyelerini beklemek daha uygun olabilir."

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- "Altının gram fiyatı 174-170 lira seviyelerine kadar gerileyebilir"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da TL'nin son günlerdeki iyi performansının altının gram fiyatında gerilemeye neden olduğunu ifade etti.