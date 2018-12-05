FİNANS

Gram altın güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 10:18 | Son Güncelleme

Gram altın 215,7 lira, çeyrek altın 351 lira ve Cumhuriyet altını 1.436 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 215,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle 218 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,3 primle 214,6 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,51 primle 215,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını da 1.436 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 1.235,47 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına yönelik haber akışının hem dolar varlıkların hem de emtia fiyatlarının üzerinde etkili olacağını belirterek, altının ons fiyatında 1.227-1.237 dolar bandının yukarı yönlü kırılması durumunda 1.257 doların gündeme geleceğini söyledi.

Ons altın ile dolar kurunun değer kazanmasının gram altının yükselmesine neden olduğunu ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatında 222 lirayı direnç, geri çekilmelerde ise 212 lirayı destek olarak takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Altın piyasalar

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