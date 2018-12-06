FİNANS

Gram altın, güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 09:59 | Son Güncelleme

Gram altın 213,7 lira, çeyrek altın 349 lira ve Cumhuriyet altını 1.430 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 213,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azalışla 212,0 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 primle 213,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 349 lira, Cumhuriyet altını da 1.430 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyreden ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.236,4 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında düşüşlerin görülebileceğini ifade ederek, 207 liranın destek, 217 liranın direnç olarak takip edileceğini bildirdi.

Altının ons fiyatında yarın ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporu öncesinde dalgalı seyrin devam edeceğini belirten Memiş, teknik açıdan ons altında 1.235 doların destek, 1.245 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

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