FİNANS

Gram altın, haftaya düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 10:07 | Son Güncelleme

Gram altın 212,4 lira, çeyrek altın 348 lira ve Cumhuriyet altını 1.422 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 212,4 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kurundaki oynaklığının etkisiyle 210,5- 213,5 lira bandında hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 212,7 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 212,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 348 lira, Cumhuriyet altını da 1.422 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyreden ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.249,2 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının bu hafta 212-217 lira aralığında kalmaya devam edebileceğini belirterek, "Gram altında yönün netleşmesi için bu seviyelerin aşağı ya da yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Bu hafta altının ons fiyatını yakından takip edeceğiz. Uluslararası piyasalarda altın, dolar karşısında talep görmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi, İngiltere'de sanayi üretimi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

PARTNERModern zaman prensesi: Elsa HoskModern zaman prensesi: Elsa Hosk
Kapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğuKapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğu
Gazipaşa'dan avokado ihracatı başladıGazipaşa'dan avokado ihracatı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Muhtarın girişimi köylüye gelir kaynağı oldu

Muhtarın girişimi köylüye gelir kaynağı oldu

İzmir'de İZBAN çalışanları greve başladı!

İzmir'de İZBAN çalışanları greve başladı!

Ve Resmi Gazete’de yayınlandı! Poşetler ücretli oldu

Ve Resmi Gazete’de yayınlandı! Poşetler ücretli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü (2)

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü (2)

Kapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğu

Kapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğu

Gazipaşa'dan avokado ihracatı başladı

Gazipaşa'dan avokado ihracatı başladı

İmar barışına Bursa'dan 400 bin başvuru

İmar barışına Bursa'dan 400 bin başvuru

Niğde'de lahana rekoltesi yüz güldürdü

Niğde'de lahana rekoltesi yüz güldürdü

Bakan Kurum: İmar Barışı'na 8 milyon 900 kişi başvurdu

Bakan Kurum: İmar Barışı'na 8 milyon 900 kişi başvurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.