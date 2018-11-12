Gram altın haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 213,5 lira seviyelerinde dengelendi.
Cuma günü dolar kurundaki değer kazançlarına karşın, ons altındaki gerilemelerin etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 düşüşle 212,9 liradan tamamladı.
Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,28 primle 213,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını da 1.425 liradan satılıyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının teknik olarak kritik destek seviyelerine yakın yerlerde işlem gördüğünü belirterek, bu hafta tepki alımlarıyla birlikte gram altının toparlanmaların görülebileceğini söyledi.
Bu hafta gram altın için 212 lirayı dip seviye olarak takip edeceklerini ifade eden Memiş, bu seviyelerden toparlanmaların başlaması durumunda 217 liranın, devamında ise 221 liranın direnç konumuna geleceğini kaydetti.
Memiş, dolar endeksinin değer kazanmasının emtia fiyatlarının baskıladığını belirterek, "Teknik olarak ons altında, 1.205 dolar aşağı kırılırsa düşüşler 1.197 dolara kadar, 1.217 doları yukarı yönlü geçilirse yükselişler 1.227 dolara kadar sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.
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