Gram altın seçimin ardından yüzde 3,3 geriledi

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL- Altının gram fiyatı seçim sonuçlarının adından gerileyen dolar kurunun etkisiyle bu hafta yüzde 3,3 değer kaybetti. Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan gram altın, dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğilimde hareket ederek yılın ilk yarısında rekor üstüne rekor kırdı. Dolar kurunun 4,93 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ettiği 23 Mayıs'ta 204,9 lirayı gördü. Gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz ve sadeleşme adımlarının ardından bu seviyelerin üzerine çıkamadı. Yurt içinde pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda siyasi belirsizliğin ortadan kakmasının pozitif etkisiyle Türk lirası dolar karşısında değer kazanmaya başladı. Seçim öncesindeki haftayı 191 liranın üzerinde tamamlayan altının gram fiyatı, seçim sonrası gerileyen dolar kurunun etkisiyle düşüş eğiliminde hareket etti ve 6 haftanın en düşük seviyesi olan 183,30 liraya kadar geriledi. Altının gram fiyatının haftalık bazdaki performansına bakıldığında bu hafta yüzde 3,3 değer kaybettiği görüldü.

\ - "Altının gram fiyatında 175,5 ve 170,6 lira seviyeleri ana destek noktaları" GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, seçim sonuçlarının ardından gram altının dolar kurundaki değer kayıplarından etkilenerek gerilediğini söyledi. Türk lirası varlıklarda seçimler sonrasındaki pozitif ayrışmanın devam ettiğini bildiren Erkan, Türk lirasının dolar karşında yüzde 1,86'lık değer kazancıyla gelişmekte olan ülke para birimleri arasında ilk sırada yer aldığını dile getirdi. Erkan, altının ons fiyatının hafta boyu gerileme kaydetmesinin de altının gram fiyatındaki değer kayıplarını desteklediğini ifade etti. Altının gram fiyatının yükseliş trendine devam etmesi için 180 lira üzerinde kalıcı olması gerektiğine dikkati çeken Erkan, "Bu durumda 186 lira başta olmak üzere 188,30 ve 192 lira dirençlerine doğru yükselişler görülebilir. Bu süreçte 192 lira üzerindeki kalıcı hareketler ise tarihi zirve olan 204,9 liranın tekrar konuşulmasını sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.