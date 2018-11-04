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Gram altın son iki ayda "cepten yedi"

FİNANS HABERLERİ  | 04.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

Gram altın ocak-ağustos döneminde yatırımcısına yaklaşık yüzde 60 getiri sağlarken, eylül ve ekim ayında yaklaşık yüzde 14 geriledi - Gram altın, ağustos ayında tüm zamanların zirvesi olan 281 liraya kadar yükselmesinin ardından, eylül ve ekim de düşüş trendine girdi - Ekim ayının 218,1 liradan tamamlayan gram altın, ocak-ekim döneminde ise yatırımcısına yüzde 37,3 kazandırdı - GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan: -"Gram altında düşüşlerin devam etmesi için 223 liranın altındaki seyir devam etmelidir. Bu şartlarla 210 ve 206 lira desteklerine doğru geri çekilmeler izlenebilir. - A1 Capital Araştırma Uzmanı Vahap Taştan: -" Gram altında 210 lira bölgesi fiziki alımlar için uygun"

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Gram altın ocak-ağustos döneminde yatırımcısına yaklaşık yüzde 60 getiri sağlamasına karşın, eylül ve ekimde yaklaşık yüzde 14 kaybettirdi.

Bu yıla 158 liradan başlayan ve özellikle dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın ağustos ayında 281 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ağustos ayını 252 liradan tamamlayan gram altın ocak- ağustos döneminde yatırımcısına yüzde 59,1 getiri sağladı. Devam eden iki ayda dolar kurundaki gerilemelerin etkisiyle düşüş trendine giren gram altın, eylül ayında yüzde 8,2, 218,1 liradan tamamladığı ekim ayında ise yüzde 5,9 değer kaybetti.

Ocak-ağustos dönemindeki kazançlarının bir kısmını eylül ve ekim aylarında geri veren gram altın, bu iki ayda toplamada yüzde 13,7 değer kaybetti. Yıllık bazda getirisine bakıldığında ise ocak-ekim döneminde gram altın yüzde 37,3 kazandırdı.

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- TL varlıklarındaki iyileşme gram altının gerilemesinde önemli rol oynadı

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, oynaklığın azaldığı ve dengelenme sürecinin etkin olduğu son süreçte Türk lirasının gelişen ülke para birimleri arasında pozitif ayrıştığını ve dolar karşısında önemli ölçüde güçlendiğini belirterek, "Bu süreçte, altının ons fiyatı düşük olan risk iştahıyla dengelendi, ancak kurda hakim olan düşüş hareketi ve TL varlıklarındaki genel iyileşme trendi gram altının gerilemesinde önemli rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, gelecek dönemde ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları, Türkiye'de enflasyon verisi, ABD Kongre ara seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısının yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Gram altında düşüşlerin devam etmesi için 223 liranın altındaki seyir devam etmelidir. Bu şartlarla 210 ve 206 lira desteklerine doğru geri çekilmeler izlenebilir. Bu süreçte özellikle 206 liranın altındaki kalıcı hareketler, gram altının yeni negatif görünümünde daha etkin bir rol oynamasını sağlayabilir. Gram altında pozitif görünümüne geri dönmek için, 223 TL üzerindeki kalıcı hareketlere ihtiyaç var. Bu şartla 229,30 başta olmak üzere 235 ve 239,50 TL dirençleri izlenebilir. Özellikle 244,50 lira üzerindeki kalıcı hareketler, gram altının ilgili dönüşüne teyit niteliği kazandırabilir."

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- Ons altının cazibesini yitirmiş olması gram altındaki kazançların azalmasına neden oldu

A1 Capital Araştırma Uzmanı Vahap Taştan, gram altınının son dönemde yönünü aşağı çevirmesine karşın yıl başından bu yana getirisinin yaklaşık yüzde 35 düzeyinde olduğunu belirterek, "Elinde yıl başından bu yana dolar tutan yatırımcı yüzde 43 kazançla altın yatırımcısından fazla kar etmiş oldu. Buradaki ana fark, altının uluslararası piyasalarda takip ettiğimiz ons/dolar bazındaki değeri. Ons altının cazibesini yitirmiş olması bu sene içerisinde gram altındaki kazancın da azalmasına neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dolar pozitif bir politika ile altını ve gümüşü baskıladığını ifade eden Taştan, gelecek yıl altın tarafında beklentilerinin daha olumlu olduğunu söyledi.

Taştan, gram altında 210 lira bölgesinin fiziki alımlar için uygun olduğunu belirterek, "Dolar/TL için de önemli diplere gelmiş durumdayız ve 5,40-5,50 bölgesi piyasanın alıma geçebileceği bir bölge. Bu nedenle gram altında da ana desteklere geldik senaryosu ön planda. Önümüzdeki yıl hem ons altın için beklentilerimiz daha yukarıda hem de dolar/TL'deki geri çekilmenin hız kaybedeceği görüşü hakim" ifadelerini kullandı.

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- Gram altında 225-230 TL bölgesi yükselişlerin tetiklenebileceği seviyeler

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, gram altının 281 lirayla rekor seviyesini test edildikten sonra başlayan düşüş trendi içinde 214 liraya kadar gerilediğini söyledi.

Kasım ayına başladığımız şu günlerde gram altın bu seviye çevresindeki hareketine devam ettiğini ifade eden Cevizci, "Düşüş trendinin eylül ve ekim aylarında da denk geldiği süreç diliminde en etkili unsurun dolar/TL'de yaşanan geri çekilmenin olduğunu söylemek mümkün. Ekonomik otoriterlerin eş güdümlü bir şekilde attığı adımlar ve alınan önlemler ile TL varlıklardaki iyimserlik korunurken, bu durumun kasım ayı içerisinde de devam etmesi halinde gram altında 210 TL seviyesine yaklaşan seyirlerin devam etmesini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cevizci, gelecek hafta yurt içinde enflasyon verisinin yakından takip edileceğini ifade ederek, enflasyon verisinden alınacak iyimser tablonun TL varlıklar açısından önemli olduğunu, enflasyonda düşüşün yaşanması halinde kurun 5,40 bölgesine doğru yaklaşmasını beklediğini kaydetti.

Dolar/TL'nin 5,30-5,60 geniş bant aralığındaki dalgalanmasını korumasının, gram altında 200-210 lira bandını gündeme getirdiğini bildiren Cevizci, "Gram altındaki düşüşlerin alımda, yükselişlerin ise getiri değeri göz önüne alınarak satımda uygun olabileceğini belirtebilirim. Yukarıda ise 225-230 TL bölgesi yükselişlerin tetiklenebileceği noktalar olarak izliyorum." ifadelerini kullandı.

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