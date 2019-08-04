Gram altın, temmuzda yatırımcısına kaybettirdi

Ons altının yukarı yönlü hareketinde jeopolitik riskler de önemli rol oynadı. ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının küresel ekonomideki belirsizlikleri artırması, yatırımcılar tarafından "güvenli liman" sayılan altına olan talebi artırdı.

New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamalarıyla faiz indiriminin 50 baz puan seviyesinde yapılacağı beklentisinin artmasına paralel altının ons fiyatı, son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.453 doları gördü. Banka yetkililerinin Williams'ın açıklamalarının temmuzdaki toplantıya yönelik olmadığını duyurmasıyla ons altın, söz konusu zirveden geri çekildi.

Geçen ayın başında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Temmuz'daki toplantısında faiz indirme olasılığına kesin gözüyle bakılırken, altının ons fiyatı da söz konusu beklentiye paralel yükseliş eğiliminde hareket etti.

İSTANBUL (AA) - MURAT ASLAN - Altının ons fiyatındaki kısmi yükselişe karşın TL üzerindeki jeopolitik ve siyasi risklerin azalması sonucu gerileyen dolar kurunun etkisiyle gram altın, geçen ay yatırımcısına yüzde 3,4 kaybettirdi.

ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin tırmanması ve iki taraftan gelen açıklamalar jeopolitik riskleri artıran diğer etkenler arasında yer alırken, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait iki gemiye el koyması da altının fiyatının yükselmesine neden oldu.

Avro Bölgesi'nde yaşanan ekonomik sıkıntılar, altının ons fiyatını destekleyen diğer unsurlar arasında yer aldı. Ekonomik aktivitede yaşanan yavaşlamayla birlikte açıklanan enflasyon oranlarının hedeflenen seviyenin uzağında olması, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) parasal genişlemeye yönelik tutumunu netleştirirken, Brexit süreci de piyasalardaki belirsizliği artıran bir başka unsur olarak yatırımcıların karşısına çıktı. Anlaşmasız Brexit olasılığının artması, halihazırda sıkıntılı ekonomik göstergelere sahip AB'de, risk algısının daha da yükselmesini beraberinde getirdi.

Yurt içinde ise TL üzerindeki jeopolitik ve siyasi risklerin azalması, TL'nin dolar karşında değer kazanmasına yardımcı olurken, altının gram fiyatı bu durumdan aşağı yönlü etkilendi.