Gram altın tüm zamanların zirvesinde

AA Finans Analisti İslam Memiş konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, altının gram fiyatının bu yılın ikinci çeyreğinde tahminlerinden fazla yükseldiğini kaydetti.

Altının gram fiyatı sene başından bu yana yatırımcısına yüzde 17'nin üzerinde getiri sağlarken aynı dönemde altının ons fiyatı ise yüzde 0,71 değer kaybetti.

Altının gram fiyatı bu hafta, altının ons fiyatındaki değer kayıplarına karşın dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 182,8 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 15 Mayıs Salı günü 187,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Son zamanlarda dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 187,5 lira ile rekor kırdı.

Avro/dolar paritesinin gerilemesinin ve doların küresel piyasalarda güçlenmesinin yurt içi piyasalarda dolar kurunu tarihi zirvelere taşıdığını ifade eden Memiş, altının gram fiyatının dolar kurundan bulduğu destekle tarihinin en yüksek seviyesi olan 187,5 liraya kadar çıktığını kaydetti.

Memiş, dolar ve dolar varlıklarında yükseliş yada düşüşlerin ne zamana kadar süreceğinin belirsizliğini koruduğunu bu sebeple altının gram fiyatında gelecek dönemde oynaklıkların devam edebileceğini dile getirdi.

Altının gram fiyatının 187,4 lira seviyesi bir kez daha yukarı yönlü kırmasını durumunda yükselişlerin 192 liraya kadar sürebileceğini bildiren Memiş, "Altının gram fiyatı için dolar kurunu takip etmekte fayda var. Orta vadede altının gram fiyatında düşüş beklentimizi sürdürüyoruz." dedi.

- "Orta ve uzun vadede altının ons fiyatında 1.400-1.450 dolar görülebilir"

Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan yükselişlerin, altının ons fiyatını baskı altında kalmasına neden olduğunu kaydetti.