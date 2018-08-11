Gram altın tüm zamanların zirvesinde

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Son zamanlarda dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 265,1 lira ile rekor kırdı.

Altının gram fiyatı bu hafta, altının ons fiyatındaki değer kayıplarına karşın dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 198,2 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 10 Ağustos Cuma günü 265,1 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bu haftayı 251 lira seviyesinden tamamlayan altının gram fiyatı yatırımcısına bu hafta yüzde 26,6, yıl başından bu yana ise yüzde 58,1 getiri sağladı. Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 0,14 değer kaybetti. Değer kaybını üst üste 5 haftaya taşıyan altının ons fiyatı, haftayı 1.2011,8 dolardan tamamladı.

AA Finans Analisti İslam Memiş konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dolar kurundaki yükselişler devam ederse altının gram fiyatının 290 liraya çıkabileceğini söyledi.