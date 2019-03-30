FİNANS

Gram altın yılın ilk çeyreğinde "parladı"

FİNANS HABERLERİ  | 30.03.2019 11:01 | Son Güncelleme

Gram altın yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,6 kazanç sağladı - Altının gram fiyatı mart ayında 246,7 lirayla son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü - Geçen yılın aralık ayında başladığı yükselişini üst üste 4. aya taşıyan gram altın bu süreçte yatırımcısına yüzde 13,5 getiri sağlamayı başardı - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ: -" Gram altın 236 liranın üzerine yerleşmesi durumunda 244 lira hedeflenebilir" - Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan: -"Gram altında 235 lira seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 241 ve 246 lira dirençlerine doğru yeni bir yükseliş hareketi görülebilir"

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4'üncü aya taşıdı.

Yeni yılda özellikle dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 22 Mart'ta son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 246,7 lirayı gördü. Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarıyla bu seviyede tutunamayan gram altın mart ayını yüzde 3,2 primle 232,6 liradan tamamladı.

Bu performansıyla bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,6 kazanç sağlayan gram altın geçen yıl aralık ayında başladığı yükseliş trendini de üst üste 4'üncü aya taşıdı. Gram altın geçen yılın aralık ayından bu yana ise 13,5 değer kazandı.

- 223 lira önemli bir destek noktası

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, dolar kurunun 5,55 liranın üzerinde kalmaya devam etmesinin bir süre daha gram altınında yukarı yönde tepki vermeyi tetikleyebileceğini söyledi.

Küresel piyasalarda, doların güçlenme çabası ABD ile Çin arasındaki süreçle birlikte devam ederken piyasalarda oluşan iyimserliğin yurt içinde dolar/TL'nin 5,55 seviyesinin üzerinde seyretmesine neden olduğunu ifade eden Karadağ şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte, gram altın için TL varlıkların seyri ve dışarıda ABD-Çin görüşmeleri yakından takip edilmeli. Özellikle, dolar güçlenmeye devam ederse bu durum gram altının da yukarı yönde tepki vermesine neden olabilir. Gram altın için teknik olarak, 223 TL önemli bir destek noktası olarak takip edilebilir. Daha önce bu seviyelerden aldığı destekle yukarı yönde tepki verdiği gözlemleniyor. Gram altın, 223 TL’nin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde potansiyelini korumaya devam edebilir."

Karadağ gram altının 236 TL’nin üzerine doğru tepki vermesine karşın çok güçlü kalamadığını belirterek, ilerleyen günlerde bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda altının gram fiyatında 244 liranın hedeflenebileceğini dile getirdi.

Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan ise dolar kurunun 5,50 lira üzerinde yerleşmiş olmasının teknik açıdan da gram altını desteklediğini belirterek, gram altında 235 lira seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 241 ve 246 lira dirençlerine doğru yeni bir yükseliş hareketinin görülebileceğini söyledi.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Güneydoğu'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü, rekolte artışı bekleniyorGüneydoğu'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü, rekolte artışı bekleniyor
BMMG Türkiye'de bir ilki başardıBMMG Türkiye'de bir ilki başardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Bakan açıkladı! 5 bin personel alınacak

Bakan açıkladı! 5 bin personel alınacak

İş Bankası'nda üst düzey ayrılık!

İş Bankası'nda üst düzey ayrılık!

Ziraat Bankası'na dev sendikasyon kredisi

Ziraat Bankası'na dev sendikasyon kredisi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneydoğu'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü, rekolte artışı bekleniyor

Güneydoğu'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü, rekolte artışı bekleniyor

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Hazine üç ayda toplam 32.6 milyar lira borçlanacak

Hazine üç ayda toplam 32.6 milyar lira borçlanacak

Bakan Varank: Akhisar'da yenilikçi kurutma merkezi kurmayı planlıyoruz

Bakan Varank: Akhisar'da yenilikçi kurutma merkezi kurmayı planlıyoruz

Fenerbahçe'den kaynak oluşturma projesi “FENER OL”

Fenerbahçe'den kaynak oluşturma projesi “FENER OL”

"Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alacağız"

"Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alacağız"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.