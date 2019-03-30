İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4'üncü aya taşıdı.

Yeni yılda özellikle dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 22 Mart'ta son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 246,7 lirayı gördü. Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarıyla bu seviyede tutunamayan gram altın mart ayını yüzde 3,2 primle 232,6 liradan tamamladı.

Bu performansıyla bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,6 kazanç sağlayan gram altın geçen yıl aralık ayında başladığı yükseliş trendini de üst üste 4'üncü aya taşıdı. Gram altın geçen yılın aralık ayından bu yana ise 13,5 değer kazandı.

- 223 lira önemli bir destek noktası

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, dolar kurunun 5,55 liranın üzerinde kalmaya devam etmesinin bir süre daha gram altınında yukarı yönde tepki vermeyi tetikleyebileceğini söyledi.