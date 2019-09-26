FİNANS

Gram altının yarı fiyatına lüfer

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 12:40 | Son Güncelleme

Balık sofralarında lezzetiyle aranan ve "denizlerin prensi" olarak anılan lüfer, Çanakkale Balık Hali'nde sezonunun ilk günlerinde kilogramı 130 liradan satışa çıkarıldı - Hal esnafından Kemal Dinçer: - "Lüfer bu sene 50 liraya kadar düşer. Şu an daha yeni yeni gelmeye başladı"

ÇANAKKALE (AA) - Lezzetiyle en çok aranan balık türleri arasında yer alan ve "denizlerin prensi" olarak bilinen lüfer, Çanakkale'de sezon başında az bulunduğu için kilogramı 130 liradan satışa sunuldu.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunda bazı türlerde azalma yaşanırken, bazı türlerde ise bolluk sürüyor.

Özellikle lüfer, deniz suyu sıcaklığının halen düşmemesi ve palamuttaki azlık nedeniyle adeta el yakan fiyattan tezgahtaki yerini aldı. Lüfer, neredeyse gram altının yarı fiyatına kilogramı 130 liradan satışa çıktı.

Çanakkale Balık Hali esnafından Kemal Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon palamutta yaşanan azlığın lüferle telafi edileceğini düşündüklerini söyledi.

Lüferin tezgahları bol miktarda süslemesini beklediklerini anlatan Dinçer, şöyle konuştu:

"Lüfer tezgaha çıktı. Balık için daha çok erken, havalar çok sıcak. Lüfer ve palamut soğuk hava balığıdır. Hava soğumadan bu balık bollaşmaz. Bu sene belki palamut çok olmayabilir ama çinekop, sarıkanat, lüfer olur. Lüfer bu sene 50 liraya kadar düşer. Şu an daha yeni yeni gelmeye başladı. Kilosu 130 lira. Ancak lokantalar alır, vatandaş zaten alamaz, pahalı gelir. Bu sene çinekop balığı da 20 liraya kadar düşer. İnşallah bol olur da vatandaş da yer. Umudumuz var. Hava soğuduktan sonra çinekop balığı olur. Palamudun çok fazla olacağına inanmıyorum. Palamudun biraz daha erken başlaması lazımdı."

Balık halinde istavritin kilogramı 25, hamsi 20, levrek 35, çipura 35, kolyoz 25 liradan, palamut ise boyutuna göre adedi 25 ila 35 liradan satılıyor.

Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip... Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip...
Akbank "Şehrin İyi Hali Projesi" için 3 bin üniversiteli arıyorAkbank "Şehrin İyi Hali Projesi" için 3 bin üniversiteli arıyor
TBM / Ağaoğlu: Mutabakat sağlanırsa kredi yapılandırılabilirTBM / Ağaoğlu: Mutabakat sağlanırsa kredi yapılandırılabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balık çanakkale lüfer

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Köklü fabrikanın satışıyla ilgili önemli gelişme

Köklü fabrikanın satışıyla ilgili önemli gelişme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akbank "Şehrin İyi Hali Projesi" için 3 bin üniversiteli arıyor

Akbank "Şehrin İyi Hali Projesi" için 3 bin üniversiteli arıyor

TBM / Ağaoğlu: Mutabakat sağlanırsa kredi yapılandırılabilir

TBM / Ağaoğlu: Mutabakat sağlanırsa kredi yapılandırılabilir

Enerji profesyonelleri Türkiye Enerji Zirvesi'nde buluşacak

Enerji profesyonelleri Türkiye Enerji Zirvesi'nde buluşacak

Tarım eğitimi istihdam kapısı oldu

Tarım eğitimi istihdam kapısı oldu

VakıfBank’tan TLREF endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı

VakıfBank’tan TLREF endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı

UNDP İklimce Sohbetler: Kirletmemeye ne zaman başlayacağız?

UNDP İklimce Sohbetler: Kirletmemeye ne zaman başlayacağız?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.