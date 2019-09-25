FİNANS

"Gramı 400 lira olan arı zehri dolayısıyla artık arıcının gözü balda olmayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 13:44 | Son Güncelleme

Birçok hastalığın tedavisinde ve kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılan arı zehri, Düzce Üniversitesindeki çalıştayda masaya yatırıldı - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: - "Arı sütünde eksikliklerimiz var, hala dondurulmuş arı sütünü ne zaman kullanacağımızı ortaya koyamadık. Artık eksikliklerimizi çalışalım, tamamlayıp dünyaya gösterelim" - DÜ Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu: - "Artık arıcının balda gözü olmayacak. Bir gram arı zehrinden zaten 400 lira gibi bir gelir elde ederse balla uğraşmasına bile gerek kalmayacak. Bal bundan sonra yan gelir olacak"

Türkiye'de arıcılık sektöründe faaliyet gösteren arıcı, akademisyen ve öğrenciler Düzce Üniversitesinde (DÜ) düzenlenen Arı Zehri Çalıştayı'nda bir araya geldi.

Üniversitenin Cumhuriyet Konferans Salonunda DÜ Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) koordinesinde gerçekleştirilen çalıştayda, arı üreticileri, akademisyenler, öğrenciler ve "geleneksel ve tamamlayıcı tıp" alanında arıcılık konusundaki uzmanlar arı zehri konusunda sunum yaptı.

Çalıştayın açılışında konuşan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, arı konusunda çalışma yapan tüm akademisyenlerin yanında olduklarını söyledi.

Birlikte güzel işlere imza atmak istediklerini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Türkiye Arıcılar Birliği, bilim insanlarının emrindedir. Arı sütünde eksikliklerimiz var, hala dondurulmuş arı sütünü ne zaman kullanacağımızı ortaya koyamadık. Artık eksikliklerimizi çalışalım, eksikliklerimizi tamamlayıp dünyaya gösterelim. Türkiye arıcısı akademisyenlerin yanındadır. Her türlü çalışmada akademisyenlerle beraber yol yürüyeceğiz."

Şahin, çalıştayın güzel sonuçlarla tamamlanması temennisinde bulunarak, "Balın dışındaki arı ürünlerinin üretimi konusunda bizden ne istenirse biz varız. Adımlarımızın her aşamasında standart vardır, standartsız bir ürünü kabul etmek istemiyoruz." dedi.

- "Artık arıcının balda gözü olmayacak"

DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu da yoğun katılımla çalıştayı başlattıklarını ve faydalı bir gün geçirdiklerini belirtti.

Çalıştayda, Türkiye'nin arıcılık alanındaki durumunun tartışıldığını anlatan Kekeçoğlu, arı zehri konusunu tüm boyutlarıyla konuşmak istediklerini söyledi.

"Arı zehri için bir standart oluşturulabilir mi?" sorusuna yanıt arandığını da kaydeden Kekeçoğlu, "Arıcılıkta, diğer arı ürünleri yetersiz geliyor. Farklı arı ürünlerinin üretimi mutlaka arıcıya gelir getirici olmalı. Arıcılar şu an 25 kiloluk bir teneke balı 275 ila 300 lira arasında satıyor ama arıcı bunu bir gram arı zehrinden kazanabilecek, bu müthiş bir olay aslında." değerlendirmesinde bulundu.

Kekeçoğlu, arıcıların bu alana girmesi için talebin olması gerektiğini, bunun da akademisyenlerin özel sektör ile birlikte ürün üretimine bağlı olduğunu ifade ederek, "Bu sayede artık arıcının balda gözü olmayacak. Bir gram arı zehrinden zaten 400 lira gibi bir gelir elde ederse balla uğraşmasına bile gerek kalmayacak. Bal, bundan sonra yan gelir olacak." şeklinde konuştu.

Sektör temsilcileri ve bakanlık yetkililerinin sunumları ile devam eden ve yarın sona erecek çalıştayda, DAGEM'de yapılacak eğitimlerle arıcılara uygulamalı eğitim verilecek.

Gramı 400 lira olan arı zehri birçok hastalığın tedavisinde ve kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılıyor.

Ayrıca Endonezyalılar, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için arı zehriyle yapılan akupunktur tedavisine başvuruyor. Akupunktur iğneleri yerine arıların kullanıldığı tedavinin, felç, hepatit, baş dönmesi ve kolesterol gibi birçok hastalığa iyi geldiğine inanılıyor

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Anahtar Kelimeler:
arı zehri düzce Düzce Üniversitesi

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