"Gramı 400 lira olan arı zehri dolayısıyla artık arıcının gözü balda olmayacak"

"Türkiye Arıcılar Birliği, bilim insanlarının emrindedir. Arı sütünde eksikliklerimiz var, hala dondurulmuş arı sütünü ne zaman kullanacağımızı ortaya koyamadık. Artık eksikliklerimizi çalışalım, eksikliklerimizi tamamlayıp dünyaya gösterelim. Türkiye arıcısı akademisyenlerin yanındadır. Her türlü çalışmada akademisyenlerle beraber yol yürüyeceğiz."

Üniversitenin Cumhuriyet Konferans Salonunda DÜ Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) koordinesinde gerçekleştirilen çalıştayda, arı üreticileri, akademisyenler, öğrenciler ve "geleneksel ve tamamlayıcı tıp" alanında arıcılık konusundaki uzmanlar arı zehri konusunda sunum yaptı.

Şahin, çalıştayın güzel sonuçlarla tamamlanması temennisinde bulunarak, "Balın dışındaki arı ürünlerinin üretimi konusunda bizden ne istenirse biz varız. Adımlarımızın her aşamasında standart vardır, standartsız bir ürünü kabul etmek istemiyoruz." dedi.

- "Artık arıcının balda gözü olmayacak"

DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu da yoğun katılımla çalıştayı başlattıklarını ve faydalı bir gün geçirdiklerini belirtti.

Çalıştayda, Türkiye'nin arıcılık alanındaki durumunun tartışıldığını anlatan Kekeçoğlu, arı zehri konusunu tüm boyutlarıyla konuşmak istediklerini söyledi.

"Arı zehri için bir standart oluşturulabilir mi?" sorusuna yanıt arandığını da kaydeden Kekeçoğlu, "Arıcılıkta, diğer arı ürünleri yetersiz geliyor. Farklı arı ürünlerinin üretimi mutlaka arıcıya gelir getirici olmalı. Arıcılar şu an 25 kiloluk bir teneke balı 275 ila 300 lira arasında satıyor ama arıcı bunu bir gram arı zehrinden kazanabilecek, bu müthiş bir olay aslında." değerlendirmesinde bulundu.

Kekeçoğlu, arıcıların bu alana girmesi için talebin olması gerektiğini, bunun da akademisyenlerin özel sektör ile birlikte ürün üretimine bağlı olduğunu ifade ederek, "Bu sayede artık arıcının balda gözü olmayacak. Bir gram arı zehrinden zaten 400 lira gibi bir gelir elde ederse balla uğraşmasına bile gerek kalmayacak. Bal, bundan sonra yan gelir olacak." şeklinde konuştu.