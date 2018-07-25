Grant Thorton/Swonk: Ticaret savaşı olmasa bile belirsizlik ABD’yi vurabilir

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Temmuz (DHA) - Grant Thorton şef ekonomisti Diane Swonk topyekün bir ticaret savaşı olmasa bile gümrük vergilerinin yarattığı belirsizliğin ABD ekonomisini vurabileceğini söyleyerek “Bir fırtına oluşuyor” uyarısı yaptı.

CNBC’ye konuşan Thorton bu belirsizliğin devam etmesi halinde zamanla yıpratıcı bir etki oluşacağını söyledi ve bu durumun 2019’da daha az yatırıma neden olabileceğini vurguladı.

Thorton röportajında şunları söyledi:

“ABD ekonomisinin bir nebze bir yastığı var ve fırtınayı bir miktar idare edebiliriz.

“Ama fırtına hala oluşuyor ve çok net bir şekilde dip dalgalar meydana geliyor.

“Eğer yarın topyekün bir ticaret savaşına gircek olsak bile

