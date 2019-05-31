FİNANS

"Gratis Çocuklar Arası Resim Yarışması"nın kazananları açıklandı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 12:24 | Son Güncelleme

"Gratis Çocuklar Arası Resim Yarışması"nın kazananları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Gratis'in bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Çocuklar Arası Resim Yarışması sonuçlandı.

Gratis'in açıklamasına göre, şirketin Türkiye çapında 2010'dan bu yana, çocukların hayal güçlerini geliştirerek sanat ve resim sevgisi aşılamak amacıyla Adel sponsorluğunda düzenlenen yarışma, Türkiye'nin dört bir yanından 7-10 yaş arasındaki küçük ressamların katılımıyla gerçekleşti.

"Çevreni nasıl koruyorsun?" temasıyla gerçekleşen resim yarışmasında jüri tarafından yapılan oylamalar sonucunda resim yarışmasının birincisi Amasya'dan Meryem Al Dayyeni (10), ikincisi Kocaeli'den Ecem Nisa Varlıgün (10), üçüncüsü ise Samsun’dan Dilara Kalyoncu (10) oldu.

Yarışmada ilk üçe giren küçük ressamlar sanatsal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini geliştirecek uluslararası katılımlı yaz kampı ödülü kazandı.

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildiPentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
MB: Finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda eldeki tüm politika araçları kullanılacakMB: Finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda eldeki tüm politika araçları kullanılacak
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Nisan’da yüzde 44.2 azaldıTrafiğe kaydı yapılan araç sayısı Nisan’da yüzde 44.2 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gratis

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bakan Albayrak'tan 2 müjde birden

Bakan Albayrak'tan 2 müjde birden

12 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Paralar bugün hesapta

12 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Paralar bugün hesapta

Bakan müjdeyi verdi! Saat 19:00'da yatırılacak

Bakan müjdeyi verdi! Saat 19:00'da yatırılacak

Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY ile bayram tatilinde 1 milyon 930 bin yolcu uçacak

THY ile bayram tatilinde 1 milyon 930 bin yolcu uçacak

Bayraktar: Ramazanda fiyatı en fazla düşen ürün, salatalık oldu

Bayraktar: Ramazanda fiyatı en fazla düşen ürün, salatalık oldu

MB: Finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda eldeki tüm politika araçları kullanılacak

MB: Finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda eldeki tüm politika araçları kullanılacak

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Nisan’da yüzde 44.2 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Nisan’da yüzde 44.2 azaldı

Bursa'ya model fabrika

Bursa'ya model fabrika

Süper lüks yat üretiminde 1 milyar 165 milyon dolarlık gelir

Süper lüks yat üretiminde 1 milyar 165 milyon dolarlık gelir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.