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Gratis, kadın dostu şirket seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Gratis, Kadın Dostu 100 Şirket araştırmasında Kadın Çalışan Oranı En Yüksek Şirket ve Kadın Yönetici Oranı En Yüksek Şirket kategorilerinde birinci oldu - Gratis Üst Yöneticisi Can İkinci: - "Gratis için kadın emeği, çok kıymetli bir kavram ve var oluşunun temeli diyebiliriz. Gratis'in büyümesindeki sırrın da kadınlar olduğunu belirtmek isterim"

İSTANBUL (AA) - Gratis, Kadın Dostu 100 Şirket araştırmasında Kadın Çalışan Oranı En Yüksek Şirket ve Kadın Yönetici Oranı En Yüksek Şirket kategorilerinde birinci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş yaşamında kadın istihdamının önemine dikkat çekmek amacıyla 2013 yılından bu yana düzenlenen “Kadın Dostu 100 Şirket” araştırmasında Gratis, kadın istihdamındaki liderliğini bu yıl da korudu.

Şirket, Kadın Dostu 100 Şirket araştırmasında Kadın Çalışan Oranı En Yüksek Şirket ve Kadın Yönetici Oranı En Yüksek Şirket kategorilerinde birinci sırada yer aldı.

Ödül törenine, şirket adına Gratis Üst Yöneticisi (CEO) Can İkinci katıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İkinci, Gratis'in 10 yıl önce kadın istihdamının önemine inanarak yola çıktığını ve geçen sürede kadın çalışanlarına yaptığı yatırımlar ile birlikte büyüdüğünü belirtti.

İkinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gratis için kadın emeği çok kıymetli bir kavram ve var oluşunun temeli diyebiliriz. Gratis'in büyümesindeki sırrın da kadınlar olduğunu belirtmek isterim. Bugün, Gratis'in kadın çalışanlar konusundaki kararlı duruşunun bu kadar anlamlı ödüllerle takdir edilmesinin gururunu yaşıyoruz. Gratis mağazalarının tamamı kadınlara emanet ediliyor. İlk günden beri kadın istihdamının iş yaşamındaki oranının arttırılmasını amaçlayarak büyüyen ve bugün bu alanda ödül alan markamız, 600'ü aşkın mağazasının tamamında 4 bini aşkın kadını istihdam ediyor.

Bunun yanı sıra perakende sektöründeki erkek istihdam oranının yüksek olduğu depo operasyonlarında da kadın istihdamını destekliyoruz. Tabii ki genel müdürlüğümüz bünyesinde yer alan tüm departmanlarımızda emek veren kadın çalışanlarımızın da gücünü markamız üzerinde hissediyoruz. Kadın çalışanların kariyer planlamalarına ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlayabilmek için birçok program sunuyoruz."

Gratis olarak özellikle mağaza tarafında çalışanların bir üst pozisyona hazırlanmasını sağlayan eğitim programları sunduklarını ifade eden Can İkinci, böylelikle yönetici kadrolarının satış danışmanı pozisyonundan yetişmesini sağladıklarını kaydetti.

İkinci, Gratis'te bölge müdürü olarak görev yapmakta olan kadın çalışanların yüzde 80'inin mağaza çalışanı olarak işe başladığını, sonrasında bölge müdürlüğüne terfi ettiğini ifade etti.

Çalışanların iş yaşamı dışında özel yaşamını da önemseyen bir marka olduklarını anlatan İkinci, şöyle devam etti:

"Şirketimizdeki kadınlarımızın her türlü desteğe erişimlerinin olabilmesi için tüm çalışanlarımızın hukuki konularda avukatlarımızdan ücretsiz danışmanlık hizmeti almasını sağlıyoruz. Ayrıca iş ve aile yaşamının dengeli yürütülmesi, stres ile başa çıkma, problemlerine alternatif çözüm yolları bulma gibi konularda kendilerine destek olabilmek için psikolojik destek hattı sunuyoruz. Bunun yanı sıra aile içi şiddete karşı durmak amacıyla da Sabancı Üniversitesi ile birlikte bir iş birliği başlattık. Bu iş birliği kapsamında çalışanlarımızın aile içi şiddet nedeni ile iş yerinde yaşayabilecekleri olumsuzluklara karşı nasıl müdahalede bulunması gerektiğine dair politikalar benimsiyoruz. Şiddet gören ama sessiz kalan kişileri doğru mercilere ve kurumlara yönlendiriyoruz."

Yönetici ve ekiplerine şiddet olduğuna dair duyum aldıklarında neler yapmaları gerektiği konusunda da eğitimler verdiklerini kaydeden İkinci, "Yaptığımız bu çalışmalar doğrultusunda Gratis olarak, her zaman olduğu gibi bundan sonra da kadının toplumdaki yerine sahip çıkarak her adımımızı kadına değer katma ilkesi ile atacağız." ifadelerini kullandı.

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