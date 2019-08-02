FİNANS

Greenland Rulman ikinci şubesini Ankara'da açtı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

Greenland Rulman Yönetim Kurulu Başkanı Harun Adıgüzel: - "Ülkemizde 1 milyar 200 milyon dolar civarında yıllık rulman pazarı var" - "Bunun yüzde 80’i ithal ediliyor, yüzde 20’lik kısmı Türkiye’de üretiliyor. Bizim daha çok iş yaparak daha fazla fabrika üretmemiz lazım"

Greenland Rulman Yönetim Kurulu Başkanı Harun Adıgüzel, Türkiye'de yılık 1 milyar 200 milyon dolar civarında rulman pazarı olduğunu belirterek, "Bunun yüzde 80’i ithal ediliyor, yüzde 20’lik kısmı Türkiye’de üretiliyor. Bizim daha çok iş yaparak daha fazla üretim yapmamız lazım." dedi.

Adıgüzel, Greenland Rulman'ın ikinci şubesinin açılışında, Türkiye’de rulman üretiminin geçmişte çok zor bir iş olduğunu ancak şirket olarak şu an bu süreci başarıyla yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'deki birçok firmanın yanı sıra yurt dışında 82 ülkeye rulman ihraç ettiklerini ifade eden Adıgüzel, "Çevredeki hiçbir ülke rulman üretmiyor. Şu an Türkiye’de üç rulman fabrikası var bugün hepsi çalışıyor. Ülkemizde 1 milyar 200 milyon dolar civarında yıllık rulman pazarı var. Bunun yüzde 80’i ithal ediliyor, yüzde 20’lik kısmı Türkiye’de üretiliyor. Bizim daha çok iş yaparak daha fazla fabrika üretmemiz lazım." diye konuştu.

Adıgüzel, piyasada çok fazla sahte mal olduğuna dikkati çekerek, "Piyasada insanlara sahte markalı mal gönderiliyor. Bu durumda insanlar mağdur oluyor. Herhangi bir şekilde kalitesiz rulman ile yola çıkarsanız hayati riske girersiniz, bu kadar kritik bir malzeme rulman. İnsan hayatıyla birebir ilgili. Onun için bunun nihai kullanıcıya doğru bir şekilde iletilmesi gerekiyor. Biz de bu amaçla yola çıktık ve bu fabrikayı böylece kurmuş olduk. İlerleyen süreçte sırasıyla İzmir, İstanbul ve Gaziantepte'de şubeler açacağız." ifadelerini kullandı.

Açılışa, ATO Başkanı Gülser Baran, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ankara Büyükşehir Başkan Vekili Hüseyin Özcan da katıldı.

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Greenland Rulman Harun Adıgüzel

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