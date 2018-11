Greenspan: Trump’ın gümrük vergisi politikası akılalmaz

Gonca YAĞCI, (DHA)- AMERİKAN Merkez Bankası eski Başkanı Alan Greenspan, ABD Başkanı Trump’ın Çin’e uyguladığı ekstra vergi tarifelerini 'akılalmaz' olarak yorumladı.

New York Üniversitesi’ndeki bir etkinliğe katılan Greenspan burada Çin hakkında sorulan soruları yanıtladı.

Green, Trump’ın Çin’e uyguladığı tarife politikalarını 'akılalmaz' olarak yorumlarken bu çatışmada her iki tarafın da kaybeden olacağını söyledi.

Merkez Bankası eski Başkanı Greenspan, "Bu gümrük vergisi savaşında kazananlar ve kaybedenler var. Ancak daha önemli olan her iki taraf da aslında kaybediyor. Kazanan sadece daha az kaybediyor" diye konuştu. Greenspan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir tüketim vergisi. İnsanlar bu verginin başka bir şey olduğunu düşünüyor. Bu bir vergi ve herkes bunun mücadele olduğuyla ilgileniyor. Bunun anlamı, bir dizi ülkenin gücünü satın almanız ve kredisini çekmenizdir."

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları ABD Başkanı Donald Trump’ın 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine yanıt olarak geçtiğimiz nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.