Greenspan: Yatırımcılar en kötüsüne hazırlıklı olmalı

Gonca Yağcı / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) eski Başkanı Alan Greenspan, piyasalarda yükselişin bir süre daha sürebileceğini, yatırımcıların "en kötüsüne hazırlıklı olması" gerektiğini söyledi.

CNN’den Julia Chatterley’in sorularını yanıtlayan Greenspan yatırımcıları, "Bu kaçışın sonunda kendinize sığınacak bir yer arayın" diye uyardı.

Greenspan, piyasalardaki aşırı oynaklığın sürmesinin en önemli nedeni olarak, uzun dönemli reel (enflasyondan arındırılmış) faizlerdeki "kayda değer artışlar" olduğunu söyledi.

Greenspan ayrıca, ABD’nin yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik sonucu meydana gelen stagflasyon riskine karşı da temkinli olması gerekeceği uyarısında bulundu. ABD’deki en son stagflasyon 1970’lerde başlayıp 1980’lerin ilk yıllarına kadar devam etmişti.

