FİNANS

Gri taşlar fuarın gözdesi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 30.03.2019 11:35 | Son Güncelleme

Dünya doğal taş sektörünün önemli buluşma noktalarından MARBLE Fuarı'nda bu yıl gri tondaki taşlar ön plana çıktı - Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya: - "Moda renklerin ülkemizden çıkıyor olması bizi bir adım öne çıkarıyor. Moralimiz çok iyi. Sanayinin ana sermayelerinden biri de moraldir"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Doğal taş sektöründe dünyanın en büyük ikinci fuarı olarak gösterilen İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı - MARBLE'da en çok talep gri taşlara oldu.

Fuarİzmir'de açılan ve 30'a yakın ülkeden bin 100 firmanın katıldığı MARBLE Fuarı'nda, dünyanın dört bir yanından getirilen mermer, traverten ve benzeri taşlar sergilendi.

Devasa mermer blokları, büyük iş makineleri, kamyonlar, mermer kesme makineleri, mermer mobilyalar ve orijinal tasarımlara sahip binlerce ürünün sergilendiği fuarda yeni yılın modası da belirleniyor.

- "2023 hedefine koşar adım gidiyoruz"

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, AA muhabirine, bugün kapanacak MARBLE İzmir-Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nın dünyada kendi alanında örnek gösterildiğini söyledi.

Küresel piyasalardaki durgunluktan dolayı beklentilerinin düşük olduğuna işaret eden Kaya, buna rağmen fuara yoğun ilgi gösterildiğini anlattı. Kaya, "Bizim en büyük avantajımız renk skalamız. Dünyada bu anlamda ilk sıralarda yer alıyoruz. Moda renklerin kendi ülkemizden çıkıyor olması bizi bir adım öne çıkarıyor. Moralimiz çok iyi. Sanayinin ana sermayelerinden biri de moraldir." dedi.

Kaya, sektör olarak 2023 hedefleri olan 15 milyar dolar ihracata koşar adımlarla gittiklerini ve bunun hayal olmadığını belirtti.

- Gri taşlara talep arttı

Son günlerde doğal taşta gri modasının fuara da yansıdığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bizim de inanılmaz gri rezervlerimiz var. Dünyanın en büyük doğal taş fuarı olan Çin'deki Xiamen'de bizim firmalarımız yoğun ilgi gördü. Bunun nedeni de moda renklere sahip olmamız. Şu anda fuarımızda ağırlık olarak gri doğal taşları görüyorsunuz. 34 yıllık deneyimimle şunu söyleyebilirim. Bu sektörde bir renk moda olduğu zaman en az 10 yıl devam ediyor. Özellikle moda olan doğal taşların çıkarıldığı ocaklarımızla ilgili izinlerde kolaylıkların sağlanması gerekiyor. Önceden gri ocak bulduğumuzda kapatıyorduk. Çünkü talep yoktu. Şimdi ise talep yüz katına çıktı diyebilirim."

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Anahtar Kelimeler:
doğaltaş gri ihracat mermer

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