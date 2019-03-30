Gri taşlar fuarın gözdesi oldu

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Doğal taş sektöründe dünyanın en büyük ikinci fuarı olarak gösterilen İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı - MARBLE'da en çok talep gri taşlara oldu.

Fuarİzmir'de açılan ve 30'a yakın ülkeden bin 100 firmanın katıldığı MARBLE Fuarı'nda, dünyanın dört bir yanından getirilen mermer, traverten ve benzeri taşlar sergilendi.

Devasa mermer blokları, büyük iş makineleri, kamyonlar, mermer kesme makineleri, mermer mobilyalar ve orijinal tasarımlara sahip binlerce ürünün sergilendiği fuarda yeni yılın modası da belirleniyor.

- "2023 hedefine koşar adım gidiyoruz"

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, AA muhabirine, bugün kapanacak MARBLE İzmir-Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nın dünyada kendi alanında örnek gösterildiğini söyledi.

Küresel piyasalardaki durgunluktan dolayı beklentilerinin düşük olduğuna işaret eden Kaya, buna rağmen fuara yoğun ilgi gösterildiğini anlattı. Kaya, "Bizim en büyük avantajımız renk skalamız. Dünyada bu anlamda ilk sıralarda yer alıyoruz. Moda renklerin kendi ülkemizden çıkıyor olması bizi bir adım öne çıkarıyor. Moralimiz çok iyi. Sanayinin ana sermayelerinden biri de moraldir." dedi.