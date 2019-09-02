Groupe PSA'da üst düzey değişiklik

İSTANBUL(AA) - Push to Pass stratejik planının uygulanması kapsamında, Groupe PSA Küresel İcra Komitesi müşteri memnuniyeti konusunda tüm dünyada referans olma hedefini gerçekleştirmek için dün toplanarak büyük değişikliklere imza attı.

Groupe PSA'dan yapılan açıklamaya göre, Samir Cherfan, Orta Doğu ve Afrika bölgesine başkan vekili olarak atandı ve Küresel İcra Komitesi üyesi oldu.

Grubun 2017 yılından bu yana Orta Doğu ve Afrika bölgesinde iyi sonuçlar almasına başarıyla katkıda bulunan Samir Cherfan, piyasalara ve bölgedeki iş ortaklarına dair geniş bilgi birikimi ve mühendislik, programlar ve çeşitli üreticilerden alınan iş faaliyetleri gibi otomotiv sektörünün farklı iş alanlarında elde ettiği deneyimiyle gruba destek vermeye devam edecek.

Samir Cherfan, Küresel İcra Komitesi üyesi Jean-Christophe Quemard'ın Groupe PSA'da Kaliteden Sorumlu Başkan Vekili pozisyonunu, dün itibarıyla devralmak üzere atandı.

Jean-Christophe Quemard, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Vekili görevini yerine getirirken Groupe PSA'nın bölgedeki gelişim planının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik önemli katkılar sundu.