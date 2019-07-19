Groupe PSA'dan yılın ilk yarısında 1,9 milyon satış adedi

Grup, daha önce elektrikli versiyonu sunulan tamamen elektrikli Citroen Berlingo ve Peugeot Partner ile başlayarak, 2025 yılına kadar tamamen elektrikli bir hafif ticari araç ürün gamı hazırlıyor.

Grup, tüm yeni modellerin şarj edilebilir hibrit veya tamamen elektrikli bir versiyona sahip olmasını öngören stratejisiyle elektrikli mobilite alanında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Açıklamaya göre, grup, araçların elektrikle geleceğe hazırlanma stratejisi 2025 yılından itibaren tamamen elektrikli bir ürün gamına sahip olacak şekilde sürdürülüyor

Groupe PSA Türkiye yılın ilk yarısında SUV segmentinin de lideri oldu. Grup, bu yılın ilk yarısında dünya genelinde de 1,9 milyon satış adedine ulaştı.

Bu büyüme hafif ticari araç sektöründe daha da kuvvetli yaşanırken, grup, yüzde 6,3’lük pazar payını yüzde 10,5’e yükseltti ve dördüncü sırada yer aldı.

Groupe PSA açıklamasına göre, grup, ilk altı ayda yarıya yakın daralan Türkiye pazarına rağmen pazar payını 0,5 puan artırarak yüzde 10,7’ye ulaştırdı.

İSTANBUL (AA) - Groupe PSA, bu yılın ilk yarısında dünya genelinde 1,9 milyon satış adedine ulaştı.

- Avrupa’da karlı büyüme

Verilen bilgiye göre, ilk yarı yılda yüzde 2,4 daralan bir pazar ortamına rağmen Grup özellikle İtalya, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya ve İspanya olmak üzere önemli pazarlarda pozisyonunu güçlendirerek tüm ana pazarlarda yüzde 17,4 pazar payına ulaştı.

Söz konusu başarıda sekiz yılın satış rekorunu kıran ve en çok büyüyen ilk 12 markadan biri olan Citroen’in sergilemiş olduğu üstün performansın payı büyük oldu. Marka özellikle SUV ürün gamının başarısı sayesinde Avrupa'da 0,3 puan kazandı.

Ayrıca grup, aynı zamanda yüzde 24,7 pazar payı ile hafif ticari araç pazarındaki liderliğini de devam ettiriyor.

- Orta Doğu-Afrika pazarında ayak izini artırıyor

Groupe PSA’nın pazar payı Fas, Mısır, Cezayir ve Türkiye olmak üzere önemli pazarlarda artış gösterdi.

Fas'taki Kenitra fabrikasının üretime başlamasıyla, Grup müşterilerin beklentilerini karşılayan modeller üretebilecek ve bölgedeki hedeflerine ulaşabilecek.

- Çin ve Güney Doğu Asya'da iş modelini geliştiriyor

Daralan Çin pazarında satışlar yüzde 62,1 azalırken, DS burada pazar payını korudu.