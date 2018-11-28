Growtech Eurasia 18. Uluslararası Tarım Fuarı, ziyarete açıldı

Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, Antalya Expo Center'da ziyarete açıldı. Growtech Eurasia Fuar Direktörü Engin Er, fuar alanında yaptığı açıklamada, fuarı bu yıl 50 bin metrekarelik bir alanda "Tarım ve teknolojinin global buluşması" ana temasıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Fuara 30 ülkeden 800 firmanın katıldığını dile getiren Er, kendi ziyaretçi rekorunu kırmayı, 85 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamayı planladıklarını ifade etti. Er, "193 ülkenin 160'ından ön kayıtlar yapıldı. En çok kayıt yapan ilk 5 ülke ise Hindistan, Cezayir, Mısır, Fas ve İran."dedi. İnsanlık var oldukça ölmeyecek tek sektörün tarım sektörü olduğunu vurgulayan Er, bu sektörde Türkiye'nin rolünün çok önemli ve yüksek olduğunu bildirdi. Er, Türkiye'nin tarımsal üretimde Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada yer aldığını belirterek, "Seracılıkta Avrupa'da İspanya ile ikinciyiz, dünyada dördüncü sıradayız. Böyle bir büyüklüğe sahip ülkemizde dünyanın en büyük seracılık fuarını yapmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

- Dünyanın dört bir yanından tarım sektörü temsilcileri fuarda Fuarda, "Tohumculuk", "Sera ve Sulama Teknolojileri", "Bitki Besleme ve Koruma", "Traktör ve Tarım Makineleri" ile "Hayvancılık" kategorilerinde en yeni teknoloji ve ürünlerin sergilendiğini anlatan Er, dünyanın dört bir yanından büyük üreticilerin, ihracatçıların ve tarlasını ekip biçen çiftçilerin hem yeni ürünlerle hem de Growtech kapsamında gerçekleşen bir dizi etkinlikle sektörle ilgili tüm donanıma sahip olarak fuardan ayrılacaklarını söyledi. Bu yıl da Growtech'te Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği organizasyonunda Alım Heyeti Programı'na ev sahipliği yapacaklarına değinen Er, şöyle konuştu: "Bugün Azerbaycan, Bahreyn, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Moldova ve Ürdün'den 29 firma, katılımcılarımızla ikili görüşmeler ve önemli anlaşmalar yapıyorlar. Bunun yanı sıra bu yıl birçok ülkeden bağımsız heyet ve dernekler fuarımızı ziyaret ediyorlar. Örneğin dünyada seracılık konusunda en büyük yatırım yapan ülkeler olan Rusya ve Özbekistan'dan yatırımcı heyetler alım yapmaya Growtech fuarına geliyor."