BERLİN (AA) - Akıllı ev, sensör teknolojileri, kaynakları verimli kullanan, israfı azaltan, enerji tasarrufu sağlayan ürün ve çözümleri ile IFA 2018'de yerini alan Grundig, fuar kapsamında tanıttığı ve sergilediği çevreci ürünleri ile bir adım daha öne çıktı. Şirketin standında geri dönüştürülmüş pet şişe kullanılan çamaşır makinesi kazanından, su kaynaklarını koruyan mikrofiber filtre teknolojisine, plastik atıkları azaltan geri dönüşümlü naylondan, geri dönüşümlü elektrik süpürgesine, döngüsel ekonomiye katkı yapan çevre dostu ürün ve teknolojileri tüketicilerle buluşuyor. Berlin'de ziyaretçilere kapılarını açan ve Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak nitelendirilen IFA 2018'de yerini alan Grundig, fuarın yoğun ilgi gören markalarından biri oldu. Arçelik'in premium markası Grundig, inovasyon ve tasarımı bir araya getiren yeni ürün ve akıllı teknolojileri ile fuardaki yerini alırken, geri dönüştürülmüş pet şişe kullanılan çamaşır makinesi kazanından, su kaynaklarını koruyan mikrofiber filtre teknolojisine, plastik atıkları azaltan geri dönüşümlü naylondan, geri dönüşümlü elektrik süpürgesine, döngüsel ekonomiye katkı yapan çevre dostu ürün ve teknolojileri tüketicilerin beğenisine sundu.

Şirketin standında ayrıca gıda israfını önleyen Freshmeter teknolojisi, yapay zekayı güvenlik ve konfor için kullanan akıllı ev teknolojisi HomeWhiz ve sesli komut özelliğine sahip TV'ler ilgi çeken ürün ve teknolojiler olarak öne çıktı. Bu yıl IFA 2018'de sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda yüksek kalite ve şık tasarımı inovasyonla birleştirme geleneğini bir adım daha ileriye taşıyan Grundig, standında akıllı ev, sensör teknolojileri, kaynakları verimli kullanan, israfı azaltan, enerji tasarrufu sağlayan ürünlerini sergiliyor. \ - "Grundig, sürdürülebilirlik alanında öncü bir marka" Fuar kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Grundig'in dünyanın geleceğine sahip çıkarken, yenilikçi teknolojisiyle tüketicilerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini söyledi.Grundig ürünleriyle evlerde, sürdürülebilir bir dünya için gıda israfını azaltan, profesyonel mutfak deneyimi yaşattıklarına işaret eden Bulgurlu, şunları kaydetti: "Kamera, sensör ve akıllı teknolojileri kullanarak tüketicilerimizin hayatına değer katmayı amaçlıyoruz. Akıllı ev teknolojilerimizde yapay zekayı konfor ve güvenlik için kullanarak en iyi dijital yaşam deneyimini sunuyoruz. Grundig, sürdürülebilirlik alanında öncü bir marka. Geri dönüşümde gelişmiş uygulamalarımızla ömrünü tamamlamış ürünlere ikinci bir şans veriyoruz, çevreyi tehdit eden atıkların azalmasına ve yeniden ekonomiye kazandırılmalarına katkı sağlıyoruz."

Sergilenen ürünlere ilişkin bilgi veren Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk ise fuarda sergilenen inovatif ürün ve teknolojilerin arkasında köklü Ar-Ge geçmişi ve geniş bir inovasyon ekosisteminin yer aldığını dile getirdi.Öztürk, "Hayatımızın her alanı dijitalleşirken, özellikle nesnelerin interneti, bulut çözümler ve veri madenciliği üzerine çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Yapay zekayı kullandığımız HomeWhiz akıllı ev teknolojimiz ile bu yıl tüketicimize çok önemli yenilikler sunuyoruz." ifadelerini kullandı. \ - Grundig'den çevreci teknolojiler Grundig’in IFA'da sergilediği ürünler arasında yer alan çamaşır makineleri için geliştirilen Mikrofiber Filtre Teknolojisi doğayı koruyor. Çamaşır makinelerinden su kaynaklarına karışan milyonlarca minik mikrofiber parçacık, balıklar ve diğer canlılar için toksik risk oluştururken, Mikrofiber Çamaşır Makinesi Filtresi, su kaynaklarına mikrofiber sızıntısını yüzde 99'a varan oranda engelliyor.Şirket, Geri Dönüşümlü Naylon ile deniz yaşamına büyük bir tehdit oluşturan balık ağları gibi plastik atıkların da içinde olduğu, naylon bazlı atıkları geri dönüştürerek dayanıklı malzemeler üretiyor. Bu malzemeler Eylül 2018'den itibaren fırın üretiminde kullanılacak.

Grundig, üretiminde geri dönüştürülmüş PET şişeler kullanılan Çamaşır Makinesi Kazanı ile son 1 yılda 15 milyondan fazla pet şişenin geri dönüşümünü sağladı. Yüzde 90'ı geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen Grundig Geri Dönüştürülmüş Elektrik Süpürgesi, Avrupa'da "Yılın Geri Dönüşüm Tüketici Yaşam Tarzı Ürünü Ödülü"ne layık görüldü. \ - Et ve balığın tazeliği "kokuyla" kontrol altında Şirket aynı zamanda "Gıdaya Saygı" felsefesiyle israfı azaltan çözümlerini de IFA'da sergiliyor. Bu çözümlerden biri olan ve buzdolaplarında özel bir bölmede yer alan FreshMeter teknolojisi, kırmızı etin ve balığın tazelik durumunu koku bileşenlerinden tespit ediyor. Bir diğer teknoloji Grundig HomeWhiz akıllı ev teknolojisi, kullanıcıların tüm ev aletlerini, tabletle, telefonla veya akıllı TV üzerinden tek bir yerden kontrol etmesine olanak tanıyor. Grundig Gateway teknolojisi evde oluşan binlerce datayı inceliyor, değerlendiriyor ve harekete geçiyor. Evde kişi yoğunluğuna göre klimayı ve hava filtresini ayarlıyan, gece tüketiciler uykuya giderken alarmları aktif hale getirip, pencere açıksa uyaran, ışıkları kapatan ürün hem güvenlik hem de enerji tasarrufu sağlıyor.Grundig HomeWhiz Mesh teknolojisi sayesinde internet bağlantısı kesildiğinde de evin içinde hizmet kesintisiz devam ediyor.