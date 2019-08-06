FİNANS

GSO'da "Mahir Eller" projesi işverenlere tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2019 18:11 | Son Güncelleme

"Mesleğini belgele farkını koy ortaya" sloganıyla başlatılan "Mahir Eller" projesi, Gaziantep'te düzenlenen farkındalık toplantısında işverenlere anlatıldı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Mahir Eller" projesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde işverenlere tanıtıldı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, nitelikli çalışan açığının sanayiciler için önem arz ettiğini belirtti.

GSO olarak sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetişmesi için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini aktaran Göncü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mahir Eller projesi de bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz, nitelikli eleman ihtiyacına cevap aradığımız bir proje. Mesleki yeterlilik sistemiyle sanayicimizin talep ettiği iş gücü piyasasına göre uygun meslekleri belirliyoruz. Hem Türkiye'deki yasal mevzuatlara göre hem de AB'dedeki yasal mevzuatlara göre kişilerin sahip olması gereken standart bilgi ve beceri düzeyleri tespit ve tescil ediliyor."

Göncü, proje kapsamında kentteki 3 bin 675 kişinin mesleki becerilerinin tespit edilmesi amacıyla profilleme çalışması yaptıklarını belirtti.

Bu kişilerin ağırlıklı olarak ayakkabı, elektrik, ahşap, iplik ve otomotiv sektöründe çalıştıklarını aktaran Göncü, şunları kaydetti:

"Mahir Eller Projesi kapsamında, 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerilerinin belirlenmesi amaçlanırken, 15 bin kişinin ise mesleki yeterliliğinin tescilleneceği öngörülüyor. Mahir Eller projesi ile yurt çapında mesleki yeterliliği ve birikimi olan, bunu kanıtlayarak daha iyi çalışma koşulları arayan kişilere ulaşılması hedefleniyor. 'Mesleğini belgele, farkını koy ortaya' sloganıyla yürütülen Mahir Eller projesi ile 15 bin kişinin mesleki yetkinlik belgesi almaya hak kazanması, belgelendirilmiş 3 bin kişinin ise istihdam edilmesi planlanıyor."

Burası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadıBurası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Avrupa İnsan Yönetimi Derneği PERYÖN ödülünü tanıdıAvrupa İnsan Yönetimi Derneği PERYÖN ödülünü tanıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Mahir Eller" projesi tanıtıldı Gaziantep Sanayi Odası GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü

En Çok Okunan Haberler

Eski ortakların kavgası kamerada!

Eski ortakların kavgası kamerada!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Merkez'den 'sigara zammı' vurgusu

Merkez'den 'sigara zammı' vurgusu

Bakan Albayrak: Rekor düzeyde talep var

Bakan Albayrak: Rekor düzeyde talep var

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

Konut kredisine iki günde rekor talep

Konut kredisine iki günde rekor talep

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Avrupa İnsan Yönetimi Derneği PERYÖN ödülünü tanıdı

Avrupa İnsan Yönetimi Derneği PERYÖN ödülünü tanıdı

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Bir Borsa Spekülatörünün Anıları

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Bir Borsa Spekülatörünün Anıları

TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü'nün taşınmasına tepki

TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü'nün taşınmasına tepki

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 74.74’e yükseldi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 74.74’e yükseldi

19 Mayıs Barajı'nda su tutma işlemine başlandı

19 Mayıs Barajı'nda su tutma işlemine başlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.