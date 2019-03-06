GSO'dan istihdam seferberliğine destek çağrısı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, istihdam seferberliğine destek çağrısında bulunarak, "Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun." dedi.

Ünverdi, GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Önceki yıl istihdam seferberliğinde, kamu-özel sektör olarak el ele vererek 1,5 milyon ilave istihdam sağlandığını dile getiren Ünverdi, "Kamu-özel sektör el ele verdi mi yapılamayacak şey yoktur. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum, İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın." dedi.

Ünverdi, İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyasına, girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu ve bunların çoğunun "tarihi destekler" olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: