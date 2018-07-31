GTB, lisanslı depoya ürün kabulüne 15 Ağustos'ta başlayacak

İlk sezon lisanslı depoda üreticinin ilgisini çekme adına istenilen ve beklenilen hedefin yakalanamadığına işaret eden İbaş, "Proje AB hibe destekli. Buna göre ilk 5 yılın üçünde karlılık esası var. Biz de hedefi yakalama adına depoyu TMO'ya kiraya verdik. Depolarımızın büyük kısmını TMO ürünleriyle doldurduk. Üreticimizden istenildiği kadar talep olmadı." dedi.

"Fındığın kurtuluşu lisanslı depoculukta. Diğer birçok tarım ürününde bu sistem var. Hatta kapasite artırımları için yeni yatırımlar söz konusu. Hem ürünün kaliteli saklanması, hem emanetin önlenmesi ve hem de fındığın pazarda iyi para etmesi için lisanslı depoculuk fındığın kurtuluşu. Bunu çiftçimize anlatacağız. Yoğun çalışma içerisine girdik. Basın ve sosyal medya yoluyla, yine reklamlarla tanıtımlar yapacağız. Köy köy gezerek toplantılar düzenleyecek çiftçimizi bilgilendireceğiz."

15 Ağustos itibariyle yeni mahsul fındık kabulüne başlayacaklarını vurgulayan İbaş, Giresunlu üreticilerden tercihlerini lisanslı depodan yana kullanmalarını istedi.

İbaş, teslim edilecek fındıklardan altı ay depo kirası alınmadığını ve yine nakliye desteği sağlandığına işaret ederek, ilerleyen dönemlerde Giresun'un batı ve doğu kesimlerine de küçük kapasiteli lisans depolarının yapılmasını da hedeflerini aktardı.

-Emanet siteminin önüne geçecek

Fındık fiyatlarının düşmesinde en önemli aktörün emanet sistemi olduğuna vurgu yapan İbaş, "Piyasaya indirilerek emanete bırakılan fındıklar bir şekilde piyasaya giriyor. Satış olmasa da ürün bir kaç kez el değiştirerek pazarın ihtiyacı görülüyor. Bu da arz talep dengesi bozuluyor ve fiyatı olumsuz yönde etkiliyor. Lisanslı depo ile emanet sisteminin de önüne geçecek." diye konuştu.