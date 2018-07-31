FİNANS

GTB, lisanslı depoya ürün kabulüne 15 Ağustos'ta başlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 10:36 | Son Güncelleme

Yönetim Kurulu Başkanı İbaş: - "Hem ürünün kaliteli saklanması, hem emanetin önlenmesi ve hem de fındığın pazarda iyi para etmesi için lisanslı depoculuk fındığın kurtuluşu"

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş, fındık lisans deposuna 2018 ürünü fındık kabulüne 15 Ağustos'ta başlayacaklarını söyledi.

İbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB'nin desteklediği "Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası" projesinin 2017 yılının Eylül ayında hizmete girdiğini belirtti.

İlk sezon lisanslı depoda üreticinin ilgisini çekme adına istenilen ve beklenilen hedefin yakalanamadığına işaret eden İbaş, "Proje AB hibe destekli. Buna göre ilk 5 yılın üçünde karlılık esası var. Biz de hedefi yakalama adına depoyu TMO'ya kiraya verdik. Depolarımızın büyük kısmını TMO ürünleriyle doldurduk. Üreticimizden istenildiği kadar talep olmadı." dedi.

Yeni mahsul fındık hasadı için çiftçilerin bahçelere girdiğini anımsatan İbaş, kendilerinin de üreticileri depoya yönlendirme adına yoğun tanıtım çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

İbaş, reklamların yanı sıra sosyal medyayı kullanacaklarını ve köy köy gezerek toplantılar organize edeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Fındığın kurtuluşu lisanslı depoculukta. Diğer birçok tarım ürününde bu sistem var. Hatta kapasite artırımları için yeni yatırımlar söz konusu. Hem ürünün kaliteli saklanması, hem emanetin önlenmesi ve hem de fındığın pazarda iyi para etmesi için lisanslı depoculuk fındığın kurtuluşu. Bunu çiftçimize anlatacağız. Yoğun çalışma içerisine girdik. Basın ve sosyal medya yoluyla, yine reklamlarla tanıtımlar yapacağız. Köy köy gezerek toplantılar düzenleyecek çiftçimizi bilgilendireceğiz."

15 Ağustos itibariyle yeni mahsul fındık kabulüne başlayacaklarını vurgulayan İbaş, Giresunlu üreticilerden tercihlerini lisanslı depodan yana kullanmalarını istedi.

İbaş, teslim edilecek fındıklardan altı ay depo kirası alınmadığını ve yine nakliye desteği sağlandığına işaret ederek, ilerleyen dönemlerde Giresun'un batı ve doğu kesimlerine de küçük kapasiteli lisans depolarının yapılmasını da hedeflerini aktardı.

-Emanet siteminin önüne geçecek

Fındık fiyatlarının düşmesinde en önemli aktörün emanet sistemi olduğuna vurgu yapan İbaş, "Piyasaya indirilerek emanete bırakılan fındıklar bir şekilde piyasaya giriyor. Satış olmasa da ürün bir kaç kez el değiştirerek pazarın ihtiyacı görülüyor. Bu da arz talep dengesi bozuluyor ve fiyatı olumsuz yönde etkiliyor. Lisanslı depo ile emanet sisteminin de önüne geçecek." diye konuştu.

Teslim edilen fındıklar karşılığında çiftçinin alacağı ürün senedini piyasada istediği gibi değerlendirebileceğine vurgu yapan İbaş, şunları aktardı:

"Fındığını saklama imkanı bulamayan çiftçimiz ürününü emanete bırakıyordu. Piyasa emanet ile ihtiyacını karşılıyor, bu da fiyatı olumsuz etkilemekte. Lisanslı depo ile artık bunun önüne geçecek. Buraya getirilecek fındıklar güvence altında ve istenilmediği sürece satılmayacak. Teslim edilen ürün miktarına karşılık ürün senedini alıyorsunuz ihtiyacınız varsa bankadan kredinizi çekebiliyorsunuz. Teminat olarak gösterebiliyorsunuz. Ürün senedini istediğiniz gibi nakde çevirebiliyor."

PARTNERİnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında... İnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında...
Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldıDış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldı
Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladıKaracabey Ovası'nda domates hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 ürünü fındık fındık lisans deposu Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Bankaların kârı dudak uçuklattı

Bankaların kârı dudak uçuklattı

Simide zam geliyor

Simide zam geliyor

Akaryakıta çifte zam pompadan döndü

Akaryakıta çifte zam pompadan döndü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldı

Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldı

Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladı

Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladı

Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı

Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı

Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış

Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış

Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.