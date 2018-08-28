GTB lisanslı depoya ürün kabulüne başladı

GİRESUN - Giresun Ticaret Borsası (GTB), fındık lisans deposuna 2018 ürünü fındık kabulüne başladı.

GTB Başkanı Yaşar İbaş, AA muhabirine, 2017 eylül ayında hizmete giren lisanslı depoya yeni mahsul fındık alımı için gereken tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, sezonu dün itibarıyla açtıklarını söyledi.

Henüz ürün tesliminin yapılmadığını ifade eden İbaş, ilerleyen günlerde yoğun olarak fındık kabulü beklediklerini kaydetti.

İbaş, reklam ve toplantılarla çiftçilere deponun önemini anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Lisanslı depoculuk fındık için çok önemli. Hem ürünün kaliteli saklanması hem emanetin önlenmesi ve hem de fındığın pazarda iyi para etmesi için lisanslı depoculuk fındığın kurtuluşu. Bunu çiftçimize anlatıyoruz. Yoğun çalışma içerisine girdik." dedi.

Çiftçileri, ürünlerini değerlendirme adına tercihlerini lisanslı depodan yana kullanmaya davet eden İbaş, "Ürünlerinin miktarının bir önemi yok. Ne kadar olursa olsun tüm çiftçilerimizin fındığına talibiz. Depoya bırakılacak ürünlerin kira bedeli de devlet tarafından karşılanmakta, ayrıca nakliye desteği verilmekte. Bunun yanı sıra birçok önemli avantaj yine çiftçiye sunulmakta." diye konuştu.