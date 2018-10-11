GTB ve İTB arasında iş birliği protokolü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

GTB binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, iki borsanın geleceğini konuşmak, Türkiye'nin 2023 hedeflerine el birliğiyle ulaşmak için tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi yine yan yana olduğunu belirtti.

Tarımın büyük bir hızla geliştiğini ve dönüştüğünü dile getiren Kestelli, "Dönem tarım 4.0, yani akıllı tarım dönemi. Bilgisayar destekli kontrol sistemleri, yazılım ve donanım araçları, dijital sensörlerle donatılmış makineler, birbirleriyle iletişim halindeki nesneler, tarımı bambaşka bir boyuta taşıyor. Hem sosyal hem ekonomik açıdan çok ciddi sonuçlar doğuracak olan, emeğin azaldığı, verimin ve gelirin yükseldiği yeni bir devir başlıyor. İTB olarak bu dönüşümü doğru okumak ve ülkemiz için bir fırsata çevirmek adına büyük gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin desteği İTB, İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın ortak çalışmasıyla ilk etapta Seracılık Organize Sanayi Bölgesi kurulması için harekete geçtiklerini anlatan Kestelli, bunun ardından besi hayvancılığı organize sanayi bölgesi kurmayı hedeflediklerini ifade etti.