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GTO Başkanı Yıldırım büyüme rakamlarını değerlendirdi

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 18:02 | Son Güncelleme

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: - "Ekonomi programıyla hayata geçen yeni yol haritasıyla ekonomik büyüme için tehdit olan cari açık sorununun artık sorun olmaktan çıkarılması gerekiyor"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1,6 büyüme kaydetmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, açıklanan rakamların sürdürülebilir yüksek bir büyüme dönemine ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirtti.

Türkiye’nin GSYH’sinin ilk çeyrekte yüzde 7,2 ikinci çeyrekte de yüzde 5,3 büyüme kaydettiğini dile getiren Yıldırım, "Her şeye rağmen 3. çeyrekte büyümenin pozitif kalması önemli. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle gelecek üç ayın, bugünden iyi olacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, kur hareketliliğinin neden olduğu enflasyon, kur, faiz döngüsünün kırılması ve ekonomide oluşan dengelenme sonrasında büyümeye odaklanılması gerektiğine dikkati çekti.

Ülke ekonomisinin 3. çeyreğini kapsayan dönemde büyüme rakamlarında yoğun bir kur hareketliliği yaşandığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ekonomisinin 2018 yılı 3. çeyrek (temmuz, ağustos ve eylül) dönemini kapsayan büyüme rakamları ülkemizin yoğun bir kur hareketliliğiyle karşı karşıya kaldığı dönemi kapsıyor. Bu dönemin hemen ardından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ekonomide önemli tedbirler hayata geçirildi. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen yüzde 6,2 oranındaki ekonomik büyüme oranına karşın yılın tamamında büyümenin yüzde 3-4 aralığında gerçekleşeceği bekleniyor. Yeni Ekonomi Programı’nda yılın tamamı için ekonomik büyüme hedefi yüzde 3,8 olarak açıklanmıştı. Ekonomi programı ile hayata geçen yeni yol haritasıyla, ekonomik büyüme için tehdit olan cari açık sorununu artık sorun olmaktan çıkarılması gerekiyor."

Türkiye'nin yapısal reformları hayata geçirip, katma değeri yüksek üretim yaparak yoluna devam etmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Cari açığı azaltırken ekonomik büyümeden vazgeçmeden, düşük cari açık yanında sürdürülebilir yüksek büyümenin gerçekleşeceği bir döneme ihtiyaç olduğu açıkça görülüyor. Kur ve faiz döngüsünün kırılmasıyla yeniden büyümeye odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
büyüme ekonomi GTO

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