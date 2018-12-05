FİNANS

GTO üyeleri "Automechanica Şangay" fuarına katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 13:06 | Son Güncelleme

GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Tatar: - "Sektör temsilcileri global gelişmeleri yakından takip etme ve son yenilikleri yerinde görme, yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) üyeleri, Çin'de düzenlenen "Automechanica Şangay" fuarına katıldı.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Oda üyelerinin iştirak ettikleri fuarda, ziyaretçiler yeni teknolojileri görme imkanı buldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Tatar, "23 kişilik heyetle katıldığımız fuarda, ikili görüşmeler de gerçekleştirdik. Sektör temsilcileri global gelişmeleri yakından takip etme ve son yenilikleri yerinde görme, yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu. Fuar ziyareti ve iş gezisi Gaziantep'in tanıtımı açısından da önemli bir fırsat oldu." ifadesini kullandı.

Yurt dışı fuarlarla küresel arenada yeni fırsatlar yakaladıklarını belirten Tatar, şunları kaydetti:

"GTO olarak düzenlediğimiz fuar ziyaretleri ve iş gezileri kapsamda yapılan ikili görüşmeler firmalarımızın ihracatına önemli katkı sağlıyor. Uluslararası ziyaretçi profiline sahip Automechanica Şangay fuarının firmalarımıza önemli kazanımlar sunduğunu düşünüyorum. İlk adımları atılan bu bağlantıların gelecekte somut iş birliklerine dönüşeceğine inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Çin fuar

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