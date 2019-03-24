FİNANS

GTO'nun projesine AB'den destek

FİNANS HABERLERİ  | 24.03.2019 14:15 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Odasınca Türkiye-AB İş Diyaloğu Hibe Programı kapsamında hazırlanan "AB-Türkiye Ticari Entegrasyonu Destekleme Projesi", Avrupa Komisyonunca desteklenmeye hak kazandı - GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: - "Projenin uygulama süreci 14 ay ve bu süre içerisinde ortağımız olan Sevilla Ticaret Odasının da desteğiyle profesyonel bir ekip kurup uzmanlarımızı yetiştirerek üyelerimizin özellikle AB ülkelerine yaptığı ihracatı artırmaya çalışacağız"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odasınca (GTO) Türkiye-AB İş Diyaloğu (TEBD) Hibe Programı kapsamında hazırlanan "AB-Türkiye Ticari Entegrasyonu Destekleme Projesi"nin Avrupa Komisyonu'ndan 177 bin 600 avro destek almaya hak kazandığı bildirildi.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, yazılı açıklamasında, odalarının üyeleri ve şehir için gerek iç gerek dış fon kaynaklarını kullanarak proje hazırlama ve yürütme kabiliyeti yüksek bir kurum olduğunu belirtti

Yeni projenin temel hedefinin Avrupa'ya güvenli ihracat yapabilmek olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Firmalarımıza ihracat ve ticari istihbarat konusunda destek olacak 'İhracat ve Ticari İstihbarat Birimi' kuracağız. Projenin uygulama süreci 14 ay ve bu süre içerisinde ortağımız olan Sevilla Ticaret Odasının da desteğiyle profesyonel bir ekip kurup uzmanlarımızı yetiştirerek üyelerimizin özellikle AB ülkelerine yaptığı ihracatı artırmaya çalışacağız. Toplam maliyeti 177 bin 600 avro olan projenin yüzde 80'i AB tarafından desteklenecek."

Proje ortaklarının, İspanya Sevilla Ticaret Odası ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olduğunu aktaran Yıldırım, proje sayesinde ticari iş birliğini artırmaya yönelik güçlü bir ortaklık tesis edileceğini belirtti.

Yıldırım, projenin nisan ayında başlayacağını aktararak, "Proje süresince 40 pilot işletmeye ihracat ve ticari istihbarat konularında ihtiyaca göre teknik danışmanlık hizmeti verilecek ve 'İhracat ve Ticari İstihbarat Birimi' destek süresi tamamlandıktan sonra da sürdürülebilir bir yapıda üyelerimize hizmet vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Gaziantep Ticaret Odası GTO hibe proje

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