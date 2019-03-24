GTO'nun projesine AB'den destek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odasınca (GTO) Türkiye-AB İş Diyaloğu (TEBD) Hibe Programı kapsamında hazırlanan "AB-Türkiye Ticari Entegrasyonu Destekleme Projesi"nin Avrupa Komisyonu'ndan 177 bin 600 avro destek almaya hak kazandığı bildirildi.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, yazılı açıklamasında, odalarının üyeleri ve şehir için gerek iç gerek dış fon kaynaklarını kullanarak proje hazırlama ve yürütme kabiliyeti yüksek bir kurum olduğunu belirtti

Yeni projenin temel hedefinin Avrupa'ya güvenli ihracat yapabilmek olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Firmalarımıza ihracat ve ticari istihbarat konusunda destek olacak 'İhracat ve Ticari İstihbarat Birimi' kuracağız. Projenin uygulama süreci 14 ay ve bu süre içerisinde ortağımız olan Sevilla Ticaret Odasının da desteğiyle profesyonel bir ekip kurup uzmanlarımızı yetiştirerek üyelerimizin özellikle AB ülkelerine yaptığı ihracatı artırmaya çalışacağız. Toplam maliyeti 177 bin 600 avro olan projenin yüzde 80'i AB tarafından desteklenecek."