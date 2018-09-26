FİNANS

Gübrede indirim ve prim desteği çiftçiyi sevindirdi

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 11:30 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlanacağını ve buğday ile arpada prim desteğinin artırılacağını açıklaması GAP çiftçisini memnun etti - HRÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen: - "Çiftçilerimiz yurt dışından gelen gübreler yerine yerli gübreleri tercih etmeli. Yerli gübre kullanımı hem maliyetleri düşürür hem de dışa bağımlığı ortadan kaldırmış olur" - Çiftçi Kemal Aktaş: - "Bu yıl şükürler olsun ürünlerimiz verimli ve bereketli. Bunun yanında verilecek yeni destekler çiftçileri daha da memnun etti" - Çiftçi Medet Gökçe: - "Bazı büyük firmalar gübreyi pahalıya satıyor. Yani yapılan indirimler çiftçiye fazla yansımıyor. Bayiler dolar kuruna göre veya kafalarına göre fiyatları değiştiriyor. Bunun sıkı takibini istiyoruz"

YASİN DİKME - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlanacağını ve buğday ile arpada prim desteğinin artılacağını açıklaması GAP çiftçisini memnun etti.

Atatürk Barajı sayesinde sulama alanlarının her geçen gün genişlediği Şanlıurfa, Türkiye'deki pamuğun yüzde 43'ünü, mercimeğin yüzde 36'sını, buğdayın yüzde 10'unu, arpanın ise yüzde 11'ini üretiyor.

Ekilebilen tarım alanı bakımından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan, pamuk, buğday, arpa, mercimek, mısır, başta olmak üzere birçok ürünün yetiştiği kentte, insanların en büyük gelir kaynağını zirai faaliyetler oluşturuyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlanacağını ve buğday ile arpada prim desteğinin artırılacağını açıklaması bölge çiftçisini mutlu etti.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine, tarımda en büyük sorunun dışa bağımlılık olduğunu söyledi.

Bakanlığın verdiği müjdenin tarıma olumlu yansımaları olacağını aktaran Öztürkmen, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın gübrede indirim ve destekleme priminde artış müjdesi, çiftimiz için can suyu niteliği taşıyor." dedi.

Öztürkmen, bu yıl tarım girdilerinde yüzde 100 artış yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tarımdaki en büyük problemimiz dışa bağımlılık. Özellikle ham maddede dışa bağımlıyız. Gübrede yapılan indirim güzel fakat çiftçiler açısından bakıldığında az görünüyor. Bunun gibi indirimlerin devamının gelmesi gerekiyor. Buğday ve arpadaki destek, diğer ürünler gibi değil, bunlarda prim desteğinin yüzde 100 olması iyi. Bunun da devamı gelirse çiftçiler daha da rahatlayacak. Böyle müjdeler tarımı olumlu şekilde etkiler, ekili alanları genişletir. "

Tarım alanlarında ithal gübre kullanımının çok yaygın olduğuna dikkati çeken Öztürkmen, "Çiftçilerimiz yurt dışından gelen gübreler yerine yerli gübreleri tercih etmeli. Yerli gübre kullanımı hem maliyetleri düşürür hem de dışa bağımlığı ortadan kaldırmış olur. Yarasa, solucan ve azot gübresinin kullanımına da destek verilmeli. Yerel gübre kullanımı birçok açıdan avantajlı." diye konuştu.

- Gübre fiyatlarının denetlenmesi talebi

Harran Ovasında çiftçilik yapan Kemal Aktaş da Tarım ve Orman Bakanlığının indirim ve prim desteği kararlarının çok yerinde olduğunu dile getirdi.

Bölgenin en önemli geçim kaynağının pamuk olduğunu ifade eden Aktaş, "Bakanlığın kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlanacağını ve buğday ile arpada prim desteğinin arttırılacağını açıklaması bizi çok sevindirdi. Bu yıl şükürler olsun ürünlerimiz de verimli ve bereketli. Bunun yanında verilecek yeni destekler çiftçileri daha da memnun etti." dedi.

Örencik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Medet Gökçe ise gübrede yapılacak indirimin çiftçiye yansımasının az olacağına inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Devletimiz sağ olsun gübrede yüzde 15'lere varan indirim yapmayı planlıyor. Bunun tarıma ve çiftçiye yansıması güzel olacak. Bizim istediğimiz sektörün ve dağıtım merkezlerinin denetimleri artsın. Bazı büyük firmalar gübreyi pahalıya satıyor. Yani yapılan indirimler çiftçiye fazla yansımıyor. Bayiler dolar kuruna göre veya kafalarına göre fiyatları değiştiriyor. Bunun sıkı takibini istiyoruz. Fiyatlarda artış yaşanmaması halinde çiftçinin kazancı iyi olacak. Bu, Şanlıurfa'da birçok sektöre yansıyacak. Çünkü buranın geçimi tarım üzerine."

Çiftçi Abuzer Çakmak ise gübrede indirim, buğday ve arpada destek artışı müjdesini televizyondan öğrendiklerini bunun kendilerini çok memnun ettiğini ifade etti.

PARTNERMerakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!Merakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!
Çanakkale'de domates üreticisinin yüzü güldüÇanakkale'de domates üreticisinin yüzü güldü
Limak’tan Kuzey Irak’a 141 milyon dolarlık tünelLimak’tan Kuzey Irak’a 141 milyon dolarlık tünel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arpa buğday destek gap gübre Şanlıurfa Tarım ve Orman Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü

Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü

2.5 milyon memurun hayatı değişiyor

2.5 milyon memurun hayatı değişiyor

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale'de domates üreticisinin yüzü güldü

Çanakkale'de domates üreticisinin yüzü güldü

Limak’tan Kuzey Irak’a 141 milyon dolarlık tünel

Limak’tan Kuzey Irak’a 141 milyon dolarlık tünel

Osmaniye'de yer fıstığı hasadına başlandı

Osmaniye'de yer fıstığı hasadına başlandı

Ak Partili Elitaş: Türkiye ekonomisi en güçlü pozisyonda

Ak Partili Elitaş: Türkiye ekonomisi en güçlü pozisyonda

'Orhaneli Maden OSB, göçü tersine çevirecek' (Tekrar)

'Orhaneli Maden OSB, göçü tersine çevirecek' (Tekrar)

Akbank 2 bin üniversiteliyi "Şehrin İyi Hali" projesine çağrıyor

Akbank 2 bin üniversiteliyi "Şehrin İyi Hali" projesine çağrıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.