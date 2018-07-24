FİNANS

GÜBRETAŞ, Ordu'da "Bahçe Günü Etkinliği" düzenledi

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 11:13 | Son Güncelleme

GÜBRETAŞ, fındık tarımında kalite ve verimliliği artırmak amacıyla Ordu'da yaptığı örnek uygulamanın sonuçlarını, düzenlediği Bahçe Günü etkinliğinde paylaştı

GÜBRETAŞ, fındık tarımında kalite ve verimliliği artırmak amacıyla Ordu'da yaptığı örnek uygulamanın sonuçlarını, düzenlediği Bahçe Günü etkinliğinde paylaştı.

GÜBRETAŞ'ın "Bilinçli üretici kazanır" sloganıyla düzenlediği iyi tarım uygulamaları kapsamında, fındık tarımındaki kalite ve verimliliği artırmaya yönelik örnek uygulamalar, bu yıl Ordu'da yapıldı.

Çalışmada toprak analizi sonuçları, arazi yapıları ve iklim şartları gibi tarımsal üretimi etkileyen faktörler dikkate alınarak geliştirilen bitki besleme ve koruma programları uygulandı.

Uygulamaların sonucunda ise arazide bölge ve Türkiye ortalamasına göre oldukça yüksek verimler elde edildi.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, Perşembe ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, uygulanan bilinçli tarım ve doğru gübreleme programıyla örnek arazide dekar başına 300 kilogram üzerinde hasada ulaşıldığını, Ordu ortalamasına göre 2,5 kat ve Türkiye ortalamasına göre ise yaklaşık 3,5 kat verim artışı elde edildiğini söyledi.

Yumaklı, hemen her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de gelişmenin ve rekabet gücünün temelini verimlilik ve kalitenin oluşturduğuna dikkati çekti.

Son yıllarda hızla gelişen Türkiye tarımının milli ekonomiye katkısını artırmak için mutlaka daha yüksek verim elde edilmesi ve kalitenin artırılması gerektiğinin altını çizen Yumaklı, "Bunu sağlayabildiğimiz takdirde, siz üreticilerimiz fındıktan daha fazla gelir elde ederken, sektörün dünyayla rekabet gücü artacaktır." dedi.

Türkiye'nin dünyanın en büyük fındık üreticisi olduğunu ve dünya üretiminin yaklaşık yüzde 75’ini tek başına gerçekleştirdiğini anımsatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bunun ekonomik karşılığı olarak da fındık ihracından son yıllarda ortalama 2,5 milyar dolar civarında gelir elde edilmektedir. Ülke topraklarımızın yaklaşık 7 milyon dekarlık alanında fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Son 10 yılın TÜİK verilerine göre yılda 600 bin ton fındık üretimi gerçekleşirken, dekar başına ortalama 84 kilo elde edilmiştir. İklimsel şartlara ve kültürel mücadeleye bağlı olarak bu verim, yılına göre 55 ila 120 kilo arasında değişiklik göstermiştir."

Ordu’da 2012 ila 2016 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde verim ortalamasının dekarda 100-120 kilogram olduğunu ifade eden Yumaklı, "Bu miktar, Türkiye ortalamasının üzerinde olmakla birlikte yaklaşık 150 kilogramı bulan dünya ortalamasının altındadır." diye konuştu.

GÜBRETAŞ'ın örnek çalışma yaptığı bahçe ile ilgili de bilgi veren Yumaklı, şunları söyledi:

"Bahçenin sahibi fındık üreticisi Mehmet Bey de geçtiğimiz yıllarda bu araziden 120-130 kilogram verim elde ettiğini ama son birkaç yıldır 'var yılı-yok yılı' farkı olmadan veriminin yükseldiğini ifade etti. Bu bölgede bilinçli tarımsal üretim yapmaya çalışan Mehmet Bey, 2015 yılından itibaren GÜBRETAŞ’ın bu bölge için geliştirdiği fındığa özel Çotanak Fertil gübresini uygulamaya başladığını ve bunun sonucunda da örneğin geçen yıl dekar başına veriminin 250 kilograma yükseldiğini söylüyor. Bu yıl ise çok şükür geçen yılki oranın da üzerine çıkıldı. İnşallah bu yıl bu bahçeden dekar başına 300 kilogramın üzerinde ürün hasat etmeyi bekliyoruz."

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz ise Türk çiftçisinin her zaman destekçisi olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Etkinliğe, Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, FİSKOBİRLİK Genel Müdür Yardımcısı Salih Öğütgen ile fındık üreticileri katıldı.

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