GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, Perşembe ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, uygulanan bilinçli tarım ve doğru gübreleme programıyla örnek arazide dekar başına 300 kilogram üzerinde hasada ulaşıldığını, Ordu ortalamasına göre 2,5 kat ve Türkiye ortalamasına göre ise yaklaşık 3,5 kat verim artışı elde edildiğini söyledi.

Uygulamaların sonucunda ise arazide bölge ve Türkiye ortalamasına göre oldukça yüksek verimler elde edildi.

Çalışmada toprak analizi sonuçları, arazi yapıları ve iklim şartları gibi tarımsal üretimi etkileyen faktörler dikkate alınarak geliştirilen bitki besleme ve koruma programları uygulandı.

Yumaklı, hemen her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de gelişmenin ve rekabet gücünün temelini verimlilik ve kalitenin oluşturduğuna dikkati çekti.

Son yıllarda hızla gelişen Türkiye tarımının milli ekonomiye katkısını artırmak için mutlaka daha yüksek verim elde edilmesi ve kalitenin artırılması gerektiğinin altını çizen Yumaklı, "Bunu sağlayabildiğimiz takdirde, siz üreticilerimiz fındıktan daha fazla gelir elde ederken, sektörün dünyayla rekabet gücü artacaktır." dedi.

Türkiye'nin dünyanın en büyük fındık üreticisi olduğunu ve dünya üretiminin yaklaşık yüzde 75’ini tek başına gerçekleştirdiğini anımsatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bunun ekonomik karşılığı olarak da fındık ihracından son yıllarda ortalama 2,5 milyar dolar civarında gelir elde edilmektedir. Ülke topraklarımızın yaklaşık 7 milyon dekarlık alanında fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Son 10 yılın TÜİK verilerine göre yılda 600 bin ton fındık üretimi gerçekleşirken, dekar başına ortalama 84 kilo elde edilmiştir. İklimsel şartlara ve kültürel mücadeleye bağlı olarak bu verim, yılına göre 55 ila 120 kilo arasında değişiklik göstermiştir."