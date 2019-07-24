GÜBRETAŞ, Samsun'daki uygulamayla fındıkta rekor sonuca ulaştı

İSTANBUL (AA) - GÜBRETAŞ, Samsun'daki uygulamayla Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünü olan fındıkta rekor sonuca ulaştı.

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, son yıllarda ağırlık verdiği Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği bitkiye ve bölgeye özel gübre çeşitleri ile ülke tarımının geleceği için katma değer üreten GÜBRETAŞ, Türkiye'nin farklı illerinde yaptığı deneme ekimleriyle de bilinçli tarım konusundaki çalışmalarını yaygınlaştırıyor.

GÜBRETAŞ'ın iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma kapsamında "Bilinçli üretici kazanır" sloganıyla düzenlediği kalite ve verimliliği artırmaya yönelik örnek uygulamalardan biri de Samsun'da fındık bahçesinde yapıldı.

Terme ilçesindeki model üretim alanı çalışmasında, toprak analizi sonuçları, arazi yapısı ve iklim şartları gibi tarımsal üretimi etkileyen faktörleri dikkate alarak geliştirilen bitki besleme ve koruma programı uygulandı. Bu uygulamaların sonucunda hem verim hem de kalite açısından bölge ve Türkiye ortalamasına göre oldukça yüksek bir sonuç elde edildi.