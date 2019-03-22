FİNANS

"Gübreye dönüşen plastikler oluşturmak mümkün"

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 17:19 | Son Güncelleme

BASF Türk Kimya Genel Müdürü Rami Atikoğlu: - "Plastikten vazgeçmek mümkün değil ancak doğada toprağa karıştığında gübre görevi görebilir plastikler oluşturmak mümkün olabiliyor. Sadece birkaç hafta içinde toprakta yok olabilen plastikler oluşturabiliyoruz"

BASF Türk Kimya Genel Müdürü Rami Atikoğlu, "Plastikten vazgeçmek mümkün değil ancak doğada toprağa karıştığında gübre görevi görebilir plastikler oluşturmak mümkün olabiliyor. Sadece birkaç hafta içinde toprakta yok olabilen plastikler oluşturabiliyoruz." dedi

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü Alternatif Bank Üst Yöneticisi Kaan Gür'ün üstlendiği "Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler" oturumunda konuşan Atikoğlu, 150 yılı aşkın bir süredir kimya alanında insanlık için hayatı kolaylaştıran çözümler oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.

Çalışmalarında üç temel ilkeye riayet ettiklerini belirten Atikoğlu, "Biri ekonomik başarı, ikincisi çevre duyarlılığı, üçüncüsü de global bir firma olmakla beraber dünyanın birçok ülkesinde, şehrinde bulunuyoruz, topluma değer katmaya gayret ediyoruz. Sosyal sorumluluk da bizler için olmazsa olmaz kriterlerden biridir." ifadelerini kullandı.

Atikoğlu, dünyadaki değişimleri dikkate alıp buna uygun araştırma ve inovasyon çalışmaları yapılması gerektiğini anlattı.

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda, 2050 yılında dünya nüfusunun bugüne göre 2 milyar kişi artacağının, bu nüfusun yaklaşık yüzde 70'inin şehirlerde yaşayacağının öngörüldüğünü aktaran Atikoğlu, "Enerji ihtiyacı bugünden yüzde 50 daha fazla olacak. Gıda ihtiyacı da yüzde 30 artacak. Bunları göz önünde bulundurarak kimyayı da hayatı kolaylaştıran bir bilim dalı olarak dikkate alırsak, çözümlerimizi de ona göre oluşturmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çöllerde yaşamak mümkün hale gelebilecek"

Rami Atikoğlu, kimyanın hayatı kolaylaştıran çözümler sağladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili inovatif çalışmalar yapıyoruz. Biri giyilebilir teknolojilerdir; dünya, sıcaklık, iklim giderek ısınıyor. Dış ortamlarda çok daha fazla çalışmak durumunda kalıyoruz. Geliştirilen yeni giyilebilir teknolojilerle vücutta bir klima etkisi yaratan 'klimatik dokular' oluşturan termoplastik poliüretan esaslı çözümler oluşturduk. İleride bunun sayesinde çöllerde yaşamak mümkün hale gelebilecek. Geliştirilen yeni bir teknoloji sayesinde açık ortamlarda oluşan uğultunun emilimi sağlanıyor ve gürültünün ortadan kalması, daha huzurlu bir çalışma imkanı sağlanabiliyor. Plastikten vazgeçmek mümkün değil ancak doğada toprağa karıştığında gübre görevi görebilir plastikler oluşturmak mümkün olabiliyor. Sadece birkaç hafta içinde toprakta yok olabilen plastikler oluşturabiliyoruz. Bunlar geleceğe olan bakış açımızı ifade ediyor."

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadıKorkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayızTicaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ TartışıldıUludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ Tartışıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BASF Türk Kimya Genel Müdürü Rami Atikoğlu bursa Uludağ Ekonomi Zirvesi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız

Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ Tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ Tartışıldı

Finansal hizmetler güven endeksi Mart'ta 9.0 puan yükseldi

Finansal hizmetler güven endeksi Mart'ta 9.0 puan yükseldi

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Global Şirket Yaratmak’ tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Global Şirket Yaratmak’ tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Yatırım Liderler’i bir araya geldi

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Yatırım Liderler’i bir araya geldi

Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması

Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.