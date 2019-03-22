"Gübreye dönüşen plastikler oluşturmak mümkün"

BASF Türk Kimya Genel Müdürü Rami Atikoğlu, "Plastikten vazgeçmek mümkün değil ancak doğada toprağa karıştığında gübre görevi görebilir plastikler oluşturmak mümkün olabiliyor. Sadece birkaç hafta içinde toprakta yok olabilen plastikler oluşturabiliyoruz." dedi

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü Alternatif Bank Üst Yöneticisi Kaan Gür'ün üstlendiği "Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler" oturumunda konuşan Atikoğlu, 150 yılı aşkın bir süredir kimya alanında insanlık için hayatı kolaylaştıran çözümler oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.

Çalışmalarında üç temel ilkeye riayet ettiklerini belirten Atikoğlu, "Biri ekonomik başarı, ikincisi çevre duyarlılığı, üçüncüsü de global bir firma olmakla beraber dünyanın birçok ülkesinde, şehrinde bulunuyoruz, topluma değer katmaya gayret ediyoruz. Sosyal sorumluluk da bizler için olmazsa olmaz kriterlerden biridir." ifadelerini kullandı.

Atikoğlu, dünyadaki değişimleri dikkate alıp buna uygun araştırma ve inovasyon çalışmaları yapılması gerektiğini anlattı.