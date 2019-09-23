FİNANS

"Güçlü bir FİSKOBİRLİK, tekel karşısında en etkili kalkan olacaktır"

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 14:04 | Son Güncelleme

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: - "Tekele karşı FİSKOBİRLİK güçlü hale getirilmelidir. Sektörde güçlü bir FİSKOBİRLİK, tekel karşısında en etkili kalkan olacaktır"

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Tekele karşı FİSKOBİRLİK güçlü hale getirilmelidir. Sektörde güçlü bir FİSKOBİRLİK, tekel karşısında en etkili kalkan olacaktır." dedi.

Karan, yönetim kurulu üyeleriyle bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 2019 ürünü fındık rekoltesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık taban fiyatının üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Serbest piyasada bugün fındık fiyatının 16 liradan işlem gördüğünü belirten Karan, TMO ile FİSKOBİRLİK'in piyasada olmasının pazar fiyatına olumlu etki ettiğini kaydetti.

Karan, üreticilere uyarılarda bulunarak, "Üreticinin mutlaka ürününü piyasaya kontrollü indirmesi ve emanet sistemine teslim etmemesi gerekiyor. Üretici sabredip gerekli tedbirleri alırsa çok rahatlıkla ürününden istediği geliri elde edebilir." ifadesini kullandı.

FİSKOBİRLİK'in piyasa için büyük önemi bulunduğunu, birliksiz bir fındık sektörü olamayacağını dile getiren Karan,"Tekelle mutlaka mücadele etmek lazım. Bunun yöntemi de depolayan, işleyen ve ihraç eden bir sistemi devreye sokmaktır. Tekele karşı FİSKOBİRLİK güçlü hale getirilmelidir. Sektörde güçlü bir FİSKOBİRLİK, tekel karşısında en etkili kalkan olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Dünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli olduDünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli oldu
Toksan, IAA 2019'da tam not aldıToksan, IAA 2019'da tam not aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fındık FİSKOBİRLİK Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan Serbest Piyasa

En Çok Okunan Haberler

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

Antalya Valiliği'nden 'Thomas Cook' açıklaması!

Antalya Valiliği'nden 'Thomas Cook' açıklaması!

12 saatlik yol 2 saate inecek!

12 saatlik yol 2 saate inecek!

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli oldu

Dünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli oldu

Toksan, IAA 2019'da tam not aldı

Toksan, IAA 2019'da tam not aldı

İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42

İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Rusya’daki gıda fuarına Türkiye’den çıkarma

Rusya’daki gıda fuarına Türkiye’den çıkarma

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.