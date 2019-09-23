GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Tekele karşı FİSKOBİRLİK güçlü hale getirilmelidir. Sektörde güçlü bir FİSKOBİRLİK, tekel karşısında en etkili kalkan olacaktır." dedi.

Karan, yönetim kurulu üyeleriyle bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 2019 ürünü fındık rekoltesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık taban fiyatının üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Serbest piyasada bugün fındık fiyatının 16 liradan işlem gördüğünü belirten Karan, TMO ile FİSKOBİRLİK'in piyasada olmasının pazar fiyatına olumlu etki ettiğini kaydetti.

Karan, üreticilere uyarılarda bulunarak, "Üreticinin mutlaka ürününü piyasaya kontrollü indirmesi ve emanet sistemine teslim etmemesi gerekiyor. Üretici sabredip gerekli tedbirleri alırsa çok rahatlıkla ürününden istediği geliri elde edebilir." ifadesini kullandı.

FİSKOBİRLİK'in piyasa için büyük önemi bulunduğunu, birliksiz bir fındık sektörü olamayacağını dile getiren Karan,"Tekelle mutlaka mücadele etmek lazım. Bunun yöntemi de depolayan, işleyen ve ihraç eden bir sistemi devreye sokmaktır. Tekele karşı FİSKOBİRLİK güçlü hale getirilmelidir. Sektörde güçlü bir FİSKOBİRLİK, tekel karşısında en etkili kalkan olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

