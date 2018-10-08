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Güçlü kadınlar, Dünya Otomotiv Konferansı'nda buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 23:01 | Son Güncelleme

Dünya Otomotiv Konferansı'nın ikinci gününde, iş hayatında ve otomotiv sektöründe gelişime yön veren kadınların bakış açıları ortaya konuldu - KAGİDER Başkanı Sanem Oktar: - "Dünyada para ödenmeyen işlerin yüzde 70'ini kadınlar yapıyor. 'Hayat ve iş arasında denge' dediğimiz zaman herkes bunu paylaşmalı. Para ödenmeyen işlerin paylaşılması veya devlet desteği görmesi gerekir"

İSTANBUL (AA) - Ekonomilerin itici gücü otomotiv sektörünün direksiyonundaki güçlü kadınlar, Dünya Otomotiv Konferansı'nda (WAC 2018) buluştu.

Otomotiv sektörünün önde gelen isimleri ve lider firmalarını bir araya getiren Dünya Otomotiv Konferansı (WAC 2018), İstanbul'da devam ediyor. 800'den fazla kişinin katıldığı etkinliğin ikinci gününde, ilk kez kadınlara özel programlar düzenlendi.

Konferans kapsamında düzenlenen "Kadınlar Kahvaltısı"nda bir araya gelen kadın yöneticiler, "Otomotivde Kadınlar" başlıklı panelde de iş hayatında ve otomotiv sektöründe gelişime yön veren kadınların bakış açılarını ortaya koydu.

Moderatörlüğünü Spinn Eğitim Danışmanlık ve Teknoloji Kurucu Ortağı, ekonomist Özlem Derici Şengül'ün yaptığı panelde, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar, Mercedes-Benz Türk Daimler Küresel IT Çözümler Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, Women in Automotive Kurucusu Christy Roman ve Qev Technolojies Marka Grubu Başkanı (CBO) Monika Mikac, geleceğe dair analizlerini ve sektörün kadınlar için nasıl daha çekici hale getirileceğini tartıştı.

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, panelde yaptığı konuşmada, dünyada kadın çalışan oranının düşük olduğunu belirterek, kadın istihdamında hala kullanılmamış bir potansiyel olduğunu söyledi.

Şirketlerin müşteri odaklı çalıştığına işaret eden Oktar, kadınların oluşturabilecekleri liderlik açısından "dönüştürücü liderliğin" önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

Oktar, şirketlerin kadın çalışanlarına erkek çalışanlarla eşit fırsatlar sunması gerektiğini, bu kapsamda dernek olarak gerekli şartları sağlayan şirketlere "Kadın Dostu Şirket" sertifikası verdiklerini söyledi.

Evlilik ve çocuk sahibi olma döneminin, kadınlar açısından kritik olduğunu ifade eden Oktar, söz konusu dönemlerde kadınların ya çalışmaya devam ettiğini ya da işten ayrıldığını aktardı.

Oktar, "Dünyada para ödenmeyen işlerin yüzde 70'ini kadınlar yapıyor. 'Hayat ve iş arasında denge' dediğimiz zaman herkes bunu paylaşmalı. Para ödenmeyen işlerin paylaşılması veya devlet desteği görmesi gerekir." dedi.

Otomotiv şirketlerinin sadece yüzde 8'inin yönetim kurulunda kadın yönetici olduğunu bildiren Oktar, bu sayının artması gerektiğini, dijitalleşmenin, kadınlara bulunduğu her yerden çalışma fırsatı verdiğini söyledi.

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- "Kadınlar, kafasındaki engelleri yıkmalı"

Mercedes-Benz Türk Daimler Küresel IT Çözümler Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz de şirketlerde cinsiyet ayrımcılığını azaltmanın, kadın ve erkek çalışanlar arasında denge kurmanın başarıyı beraberinde getireceğini ifade etti.

Engindeniz, kadınların iş hayatında daha farklı perspektifler sunabildiğini, farklı bakış açılarının şirketlere yeni vizyonlar ve başarılar kazandıracağını vurguladı.

Kadınların çalışmasında engellerin her zaman dışarıdan kaynaklanmadığını belirten Engindeniz, "Aslında çalışma hayatına girmeden önce kadınlar, ilk engeli kendi kafalarında yaratıyorlar. Kadınlar, iş hayatına atılmak için önce kafasındaki ve kalbindeki engelleri yıkmalı." dedi.

Women in Automotive Kurucusu Christy Roman ise çalışma hayatındayken kansere yakalandığını ancak çalışmaya devam ederek hastalığı yendiğini anlattı.

Roman, "İnsanların, özellikle kadınların hayatlarında zor dönemleri olabiliyor. Kadın çalışanları, ailesi veya işi arasında seçim yapmak zorunda bırakmamak gerekir." dedi.

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Dünya Otomotiv Konferansı KAGİDER WAC 2018

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