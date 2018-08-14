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- "Güçlü kamu maliyesi ve bankacılık sistemine kararlılıkla devam edeceğiz"

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: - "Önümüzdeki dönemde, ekonomi politikalarında yapısal reformun, güçlü kamu maliyesi ve bankacılık sisteminin olduğu çerçeveye kararlılıkla devam edeceğiz" - "2023'e giden süreçte güçlü kamu maliyesi ve bankacılık sistemi, Türkiye ekonomisini ileride de karşılaşacağımız her türlü iç ve dış şoka karşı korumaya devam edecek"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Önümüzdeki dönemde, ekonomi politikalarında yapısal reformun, güçlü kamu maliyesi ve bankacılık sisteminin olduğu çerçeveye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Ağbal, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) ATO Congresium'da düzenlenen "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda, "AK Parti Döneminde Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma" başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Konuşmasında, 16 yıllık ekonomi politikalarını anlatan Ağbal, bu süreçte maliye politikasının en önemli unsur olduğunu söyledi.

Ağbal, 16 yıllık AK Parti başarısının arkasında, parti programlarında ortaya konulan vizyonun olduğunu aktararak, "Son 16 yılda AK Parti hükümetlerinin bütün bu vizyona sahip çıkarak ortaya koyduğu başarı hikayesini görmekten son derece memnunuz. Bu dönemde sağlanan yüksek ve sürdürülebilir büyüme, kronik enflasyon sorununun kalıcı şekilde çözülmesi, ülkenin önceki dönemlerde olmadığı kadar yabancı sermaye çekebilmiş olması, gelir dağılımının düzelmiş olması, yoksulluğu önemli ölçüde düşmüş olması, içeriden ve dışarıdan hangi şok gelirse gelsin bunlara karşı güçlü bir ekonomik yapı oluşması son derece önemli." diye konuştu.

AK Parti tarafından maliye politikası reformlarının merkeze alındığını bildiren Ağbal, "Bugün içinde bulunduğumuz bu konjoktürel sıkıntılardan bile güçlü şekilde çıkacaksak, bunun arkasında yatan temel faktör Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasi vizyonla hayata geçirilen kamu maliyesindeki yapısal reformlar olmuştur." ifadesini kullandı.

Ağbal, kamu maliyesi alanındaki reformların, binanın temellerini son derece sağlamlaştırdığına dikkati çekerek, "Bugün isterseniz 9 şiddetinde deprem olsun, bu bina bu depreme dayanıklı. Türkiye, bugüne hazır, gelecekte de inşallah daha güçlenerek yoluna devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi politikalarının ancak güçlü siyasi istikrarla sürdürülebileceğine dikkati çeken Ağbal, şöyle devam etti:

"Amerika Birleştik Devletleri'nin uluslararası hukuku, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayarak tamamen megaloman bir tavırla bir göstermiş olduğu bu hukuk dışı tavra karşı eğer güçlü olabiliyorsak, bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de kamu maliyesi alanındaki gücümüzdür, bankacılık sektöründe son 16 yıldır oluşturduğumuz yığınaktır ve o yığınağın bize verdiği güçtür. Önümüzdeki dönemde de ekonomi politikalarında yapısal reformun, güçlü kamu maliyesinin, güçlü bankacılık sisteminin olduğu çerçeveye kararlılıkla devam edeceğiz. 2023'e giden süreçte güçlü kamu maliyesi ve bankacılık sistemi Türkiye ekonomisini ileride de karşılaşacağımız her türlü iç ve dış şoka karşı korumaya devam edecek. Bütün bu başarı hikayesinin arkasında, öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, bu vizyona uygun olarak gecesini gündüzüne katan AK Parti kadroları, hükümetleri, onun üzerinden de hiçbir zaman için liderini, hükümetini ve demokrasisini yalnız bırakmayan yüce Türk milleti vardır."

- "ABD yaptırımları ters tepecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ABD'nin Türkiye'ye dönük finansal yaptırımlarının ters tepeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi orta ve uzun vadeli olarak çok daha sağlam bir bünyeyle yoluna devam edecektir. Bu yaşadıklarımızla cari açığı azaltıcı çok daha ciddi tedbirler alacağız. Bu süreç, katma değeri yüksek ve ihracata dayalı bir ekonomi inşa etmemize ivme kazandıracaktır. ABD ile yaşadığımız konunun dönemsel olduğuna inanıyorum. Ekonomik temellerle izah edilemeyecek bir süreç yaşıyoruz. Bu da kısa sürede inşallah atlatılacaktır. "

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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu SETA

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