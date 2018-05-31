Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile özellikle işlerin hızlı yürümesi ve etkin yürümesi noktasında, güçlü meclis ve güçlü iktidarla Türkiye şaha kalkacak." dedi.

Tüfenkci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül ile beraber Batalgazi Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada, bakanlığı boyunca her zaman esnaf ve sanatkarlarla iç içe olduğunu kaydetti.

Esnaftan gelen önerilere her zaman kapılarını açık tuttuklarını dile getiren Tüfenkci, "Biz esnaf camiasına inanıyoruz. Esnafın Türkiye'nin, ekonominin de bel kemiği olduğuna inananlardanız. Hükümet olarak iktidara geldiğimizden beri esnaftan yana tavrımızı koyduk. Hatırlayın 2002'de esnafın kullandığı kredilerin faizleri yüzde 47'lerdeydi, şimdi yüzde 4-5'lere düştü." diye konuştu.

Tüfenkci, gelen talep doğrultusunda geçen iki yılda borç yapılandırmalarına gittiklerini anımsatarak, bu sayede hem kooperatifleri hem de esnafı rahatlattıklarını anlattı.