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"Güçlü refleksler verebilen bir ekonomimiz var"

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 13:52 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "Okyanuslarda büyük dalgalarla mücadele edebilen, ne yapsalar boş dedirtecek kadar güçlü refleksler verebilen bir ekonomimiz var"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Leğende kağıttan gemiler gibi bir sallanmada ters dönen bir ekonomimiz yok. Okyanuslarda büyük dalgalarla mücadele edebilen, ne yapsalar boş dedirtecek kadar güçlü refleksler verebilen bir ekonomimiz var." dedi.

Bakan Zeybekci, Denizli İhracatçılar Birliğinde (DENİB) Türk Eximbank ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında "İhracatçı Firmalara Yönelik İşletme Sermayesi Garanti Programı İş Birliği Protokolü" imza töreninde, Eximbank'ın Ekonomi Bakanlığına bağlanmasından sonra bakış açısını değiştirdiklerini, normal bir banka gibi çalışmasını sağladıklarını, kredi imkanlarını genişlettiklerini belirtti.

Dünyanın çok önemli, çok enteresan zamanlardan geçtiğini, muhtemelen dünyada ticaret savaşlarının başladığını dile getiren Zeybekci, 2018'in ilk çeyrekteki büyüme rakamını yıl sonuna kadar devam ettirmek istediklerini, bunu gerçekleştirmek için de Eximbank'ın çok önemli bir fonksiyon yüklenmesi gerektiğini kaydetti.

Bir zamanlar Türk ekonomisinin anayasa kitapçığı atıldığında yerle bir olduğunu, yüzde 7 bin faizlerin görüldüğünü, bir gecede Türk bankacılık sisteminin yerle bir olduğunu ifade eden Zeybekci, toplanan 100 liralık verginin 87 lirasının faize gittiği dönemlerin görüldüğünü anlattı.

- "2018 yeni rekorlar yılı olacak"

Türkiye'nin artık değiştiğini dile getiren Zeybekci, şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisi o Türkiye ekonomisi değil. Çok güçlü bir ekonomimiz var. Artık denizlerde, büyük okyanuslarda seyahat edebilen bir gemi gibi. Leğende kağıttan gemiler gibi bir sallanmada ters dönen bir ekonomimiz yok. Okyanuslarda büyük dalgalarla mücadele edebilen, ne yapsalar boş dedirtecek kadar güçlü refleksler verebilen bir ekonomimiz var. Bunun için de bu dönemde Türkiye belki bazı spekülatörler için, bazı spekülatif hareketler için de o dalga boylarından en çok yararlanmak istenilen bir ülke olarak görülebilir. Bunların da hepsinin geçici olduğunu hep beraber göreceğiz. Çünkü makro ekonomik sonuçlara baktığımız zaman Türkiye açısından hakikaten dünyada çok önemli ülkelerden bir tanesiyiz. Büyümede G-20 ve OECD'de bir numarayız, AB'de İrlanda ile beraber birinciliği paylaşıyoruz. İstihdam rakamlarımıza baktığımız zaman geçen yıl 1 milyon 360 bin vatandaşımızı iş sahibi yapmışız. 12 aylık geriye doğru aldığımız zaman son 12 ayda 1 milyon 60 bin yeni vatandaşımızı iş sahibi yapmışız. Türkiye gerek ihracatta, gerek bu özel sektör yatırımlarında özellikle hizmet sektöründe, turizm alanında da inşallah 2018 yılında yeni bir rekorlar yılı olacak."

Türkiye'nin kısa vadeli mükellefiyetlerine bakıldığı zaman, özel sektör ve kamunun 1 yıllık vadeli borçlarının 183 milyar dolar, Türkiye'nin Merkez Bankası varlıkları, reel sektörün döviz tevdiat hesapları ile ihracatçıların yurt dışındaki alacaklarının yaklaşık 290 milyar dolar olduğunu danlatan Zeybekci, endişe edilecek hiçbir şeyinin olmadığını vurguladı.

Türk bankacılık sisteminin ortalama sermaye yeterlilik oranlarının yüzde 15,7, takibe düşen kredilerin toplam kredilere oranının yüzde 2,9 olduğunu, bu rakamların Polonya'da yüzde 5, Yunanistan'da yüzde 35,5'e kadar çıktığını dile getiren Zeybekci, "Bütün bunlara rağmen bu derecelendirme kuruluşlarının bu yöndeki Türk bankacılık sistemine bu şekildeki yaklaşımları ve özellikle Merkez Bankasının para politikaları ile ilgili almış olduğu güçlü karardan 1,5 saat sonra aceleyle böyle bir açıklama yapmaları çok anlamlıdır ama hiçbir sonuç da alamayacaktır. Onun için biz işimize bakacağız. Yine bu yıl göreceksiniz Türkiye'nin büyümesi, dengeli, sürdürülebilir bir büyüme ile ilgili büyümesinde yine mecburen yıl içinde 3-4 defa yukarı yönde revize edecekler." diye konuştu.

Türkiye'nin ihracatı ile ilgili çok olumlu sonuçlar alacaklarının altını çizen Zeybekci, bütçe açığının son derece makul bir seviyede olduğunu, Türkiye'nin cari açığını sürdürülebilir bir seviyeye indirerek ve enflasyonla mücadeleden asla vazgeçmeyerek 24 Haziran'dan sonra çok daha farklı bir döneme gireceğine işaret etti.

Zeybekci, gerek reel sektör yatırımları gerek kapasite kullanımları gerekse reel sektörün yatırım iştahı ve üretimle ilgili beklentilerin bir önceki yıldan daha iyi olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından ihracatçılara işletme sermayesi sağlayacak 200 milyon dolarlık iş birliği protokolü, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici arasında imzalandı.

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