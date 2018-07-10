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"Güçlü siyasi iradeyle 2023 hedefleri yolunda vites yükseltilecek"

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 18:16 | Son Güncelleme

KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: - "Türk insanının dinamizmi, iş dünyasının yatırım iştahı ve güçlü bir siyasi iradeyle 2023 hedefleri yolunda vites yükseltilecek"

İSTANBUL (AA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Türk insanının dinamizmi, iş dünyasının yatırım iştahı ve güçlü bir siyasi iradeyle 2023 hedefleri yolunda vites yükseltilecek." ifadesini kullandı.

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni kabinenin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan kabineyi kutlayan Elmas, "Başkan Yardımcısı ve tüm bakanlarımıza başarılar diliyoruz. 24 Haziran seçimlerinde alınan sonuçla adım attığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesi, ülkemizin geleceğine ilişkin net mesajlar veriyor. Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak ilk kabinede, ülkemizin dış politika, ekonomi ve milli savunma gibi alanları tecrübeli isimlere emanet edildi. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemizin verdiği mücadele etkin olarak devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Elmas, yeni sistemin ciddi bir değişim ve reform sürecinin başlangıcı olduğunu vurgulayarak, yeni kabinede ekonomiyle ilgili tüm bakanlıkların, konularında yetkin özel sektör ve STK temsilcilerinden seçildiğine dikkati çekti.

Özel sektörün bilgi birikimi ve tecrübelerinin daha yoğun kullanılacağını aktaran Elmas, şunları kaydetti:

"Türk insanının dinamizmi, iş dünyasının yatırım iştahı ve güçlü bir siyasi iradeyle 2023 hedefleri yolunda vites yükseltilecek. Yeni sistemle birlikte bürokratik işlemler hızlanacak, karar mekanizmaları daha hızlı ve etkin işleyecek. Her alanda yeni yatırımlar hayata geçirilecek. Türkiye, güçlü bir başkanla başarılı bir ekonomi yönetimi görecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte ekonomide, özellikle makroekonomik dengeleri sağlamlaştıracak kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyor.

Ülkemizin üretim, ihracat, yatırım ve büyüme rakamlarının yükseleceğine inanıyoruz. Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Bizler yeni dönemde ülkemizin ilerlemesi ve hız kesmeden 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlemesi, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmesi için KONUTDER olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Bu süreçte sorunlarımızı hızla çözüp 81 milyonun refahı için el ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlik içinde geleceğimize doğru yürüyeceğiz."

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