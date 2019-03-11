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"Güçlü Türkiye için bağımsız enerjiye ihtiyaç var"

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 13:13 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Kısa süre içerisinde elektrik sektörüne yaptığımız yatırımlarla Türkiye'de arz sorunu, sorun olmaktan çıktı. Elektriği verimli kullanacağız. Elektriği üretmek için yurt dışından doğal gaz ve kömür ithal ediyoruz. O kaynaklar bakımından dışa bağımlıyız. Onun için dedik ki güçlü Türkiye için bağımsız enerjiye ihtiyaç var. Kendi kaynaklarımızı yerli, yenilenebilir ne varsa sonuna kadar kullanacağız" - "2002'de MTA sadece 30 bin metre sondaj yapabilirken biz bir rekor kırdık, geçtiğimiz yıl bir milyon 500 bin, bir önceki yıl da bir milyon metre sondaj yaptık"

NİĞDE (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kısa süre içerisinde elektrik sektörüne yaptığımız yatırımlarla Türkiye'de arz sorunu, sorun olmaktan çıktı. Elektriği verimli kullanacağız. Elektriği üretmek için yurt dışından doğal gaz ve kömür ithal ediyoruz. O kaynaklar bakımından dışa bağımlıyız. Onun için dedik ki güçlü Türkiye için bağımsız enerjiye ihtiyaç var. Kendi kaynaklarımızı yerli, yenilenebilir ne varsa sonuna kadar kullanacağız." dedi.

Niğde'nin Edikli beldesinde partisinin seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Dönmez, burada yaptığı konuşmada, görevlerinin, vatandaşları karanlıkta, soğukta ve yolda bırakmamak üzere tanımlandığını söyledi.

Dönmez, bu sorumluluğun bilinciyle kendisinin ve ekibinin, kamu-özel sektör ayrımı yapmaksızın 7 gün 24 saat hizmet ettiklerini belirtti.

Bundan 15 sene önce elektrikte arz sıkıntısı yaşayan bir ülkeyi devraldıklarını anımsatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Tüketimimiz üretimimizden daha fazlaydı, üretimimiz yetmiyordu ama hamdolsun kısa süre içerisinde elektrik sektörüne yaptığımız yatırımlarla Türkiye'de arz sorunu, sorun olmaktan çıktı. Elektriği verimli kullanacağız. Elektriği üretmek için yurt dışından doğal gaz ve kömür ithal ediyoruz. O kaynaklar bakımından dışa bağımlıyız. Onun için dedik ki güçlü Türkiye için bağımsız enerjiye ihtiyaç var. Kendi kaynaklarımızı yerli, yenilenebilir ne varsa sonuna kadar kullanacağız. Rabbim su, rüzgar, güneş vermiş. Bazı yerlerde jeotermallerimiz var. Rüzgarı kullanıyoruz. Yetiyor mu, yetmiyor tabii. Yetmeyen kısmını da doğal gaz ve kömür santralleriyle telafi ediyoruz. Yerli kömürde de ciddi bir potansiyelimiz var. Onu da sonuna kadar kullanacağız."

Dönmez, son yıllarda özellikle doğal gaz ve petrol aramacılığı noktasında ciddi bir atak içinde olduklarını aktararak, "Karada, denizde nerede varsa bulacağız" sloganıyla yola çıktıklarını anlattı.

Akdeniz'de Fatih sondaj gemisinin çalışmalara devam ettiğini dile getiren Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Şu anda sondajına devam ediyor. İnşallah ilk sondajımızı da buluruz. Bulamasak da erken havlu atmak yok. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz. Karada da arama çalışmalarımız var. Geçtiğimiz ay Trakya Bölgemizde yaklaşık 300 bin hanenin 10 yıl yetecek doğal gazını keşfettik. Türkiye'de şu anda 15 milyon hane doğal gaz kullanıyor. 2000'li yılların başında sadece 5 büyükşehirde ve bu şehirlere bağlı 50 ilçede doğal gaz kullanılırken, bugün Niğde'nin de içinde olduğu 81 ilin 81'ine de doğal gaz götürdük. İlçelerimizi de artırıyoruz. 510 il, ilçe ve belde merkezimiz doğal gaz kullanıyor. Nüfus ve tüketim potansiyeline bağlı olarak diğer yerleşim birimlerine de doğal gazı götüreceğiz."

Dönmez, Türkiye'nin maden çeşitliliği açısında son derece zengin bir ülke olduğuna ancak yeterince üretim yapamadığına işaret etti.

Aramaları, araştırmaları artırdıklarını anlatan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl MTA bir milyon 500 metrelik sondaj yaptı. 2002'de MTA sadece 30 bin metre sondaj yapabilirken biz bir rekor kırdık, geçtiğimiz yıl bir milyon 500 bin, bir önceki yıl da bir milyon metre sondaj yaptık. Sondaj yapamazsanız suyu nasıl bulamazsanız madeni de keşfetme şansınız yok. Bunları artıracağız. Yerin altındaki madenin kimseye faydası yok, yeryüzüne çıkartacağız. Ekonomiye kazandıracağız. Siz yurttaşlarımızın hizmetine sunacağız. O zaman ülkemiz kalkınmış olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, daha sonra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti.

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Edikli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez niğde

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