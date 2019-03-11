NİĞDE (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kısa süre içerisinde elektrik sektörüne yaptığımız yatırımlarla Türkiye'de arz sorunu, sorun olmaktan çıktı. Elektriği verimli kullanacağız. Elektriği üretmek için yurt dışından doğal gaz ve kömür ithal ediyoruz. O kaynaklar bakımından dışa bağımlıyız. Onun için dedik ki güçlü Türkiye için bağımsız enerjiye ihtiyaç var. Kendi kaynaklarımızı yerli, yenilenebilir ne varsa sonuna kadar kullanacağız." dedi.

Niğde'nin Edikli beldesinde partisinin seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Dönmez, burada yaptığı konuşmada, görevlerinin, vatandaşları karanlıkta, soğukta ve yolda bırakmamak üzere tanımlandığını söyledi.

Dönmez, bu sorumluluğun bilinciyle kendisinin ve ekibinin, kamu-özel sektör ayrımı yapmaksızın 7 gün 24 saat hizmet ettiklerini belirtti.

Bundan 15 sene önce elektrikte arz sıkıntısı yaşayan bir ülkeyi devraldıklarını anımsatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Tüketimimiz üretimimizden daha fazlaydı, üretimimiz yetmiyordu ama hamdolsun kısa süre içerisinde elektrik sektörüne yaptığımız yatırımlarla Türkiye'de arz sorunu, sorun olmaktan çıktı. Elektriği verimli kullanacağız. Elektriği üretmek için yurt dışından doğal gaz ve kömür ithal ediyoruz. O kaynaklar bakımından dışa bağımlıyız. Onun için dedik ki güçlü Türkiye için bağımsız enerjiye ihtiyaç var. Kendi kaynaklarımızı yerli, yenilenebilir ne varsa sonuna kadar kullanacağız. Rabbim su, rüzgar, güneş vermiş. Bazı yerlerde jeotermallerimiz var. Rüzgarı kullanıyoruz. Yetiyor mu, yetmiyor tabii. Yetmeyen kısmını da doğal gaz ve kömür santralleriyle telafi ediyoruz. Yerli kömürde de ciddi bir potansiyelimiz var. Onu da sonuna kadar kullanacağız."