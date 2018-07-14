"Güçlü ve zengin bir Türkiye inşa etmek için var güçle çalışma zamanı"

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, "Seçimleri ve hükümetin kuruluşunu geride bıraktığımıza göre artık ekonomiye, yapısal ve finansal reformlara odaklanma, daha güçlü, müreffeh, zengin ve mutlu bir Türkiye inşa etmek için var güçle çalışma zamanıdır." dedi.

Tezel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin millete ve memlekete hayırlı olmasını temenni ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan yeni hükümete de üstün başarılar diledi.

"Seçimleri ve hükümetin kuruluşunu geride bıraktığımıza göre artık ekonomiye, yapısal ve finansal reformlara odaklanma, daha güçlü, müreffeh, zengin ve mutlu bir Türkiye inşa etmek için var güçle çalışma zamanıdır." ifadesini kullanan Tezel, şöyle devam etti:

"Bizim de esasen yeni sistemden ve yeni hükümetten temel beklentimiz budur. Hükümette görev alan bakanların bir bölümünün reel sektörden, bir bölümünün de icraatın içinden gelmeleri, sorunların ve çözümlerinin neler olduğunu bilmeleri açısından memnuniyet verici. Bu bilgi ve donanım, sayın Erdoğan'ın hızlı karar, hızlı icraat arzusu ile birleştiğinde fark yaratacak."