MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Sıkıntıları, bugüne kadar nasıl hep birlikte atlattıysak, bundan sonra da yine üstesinden gelmeyi başaracağız. Güçlüyüz, dirençliyiz ve inançlıyız. Bu ataklara karşı finansal ve reel politika araçlarımız son derece güçlüdür. Aktif ve uyarlanabilir direnç mekanizmalarımız devrededir." dedi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsünce, Mersin Ekonomi Platformunun desteğiyle yapılan ve deniz ekonomisinden daha verimli yararlanılabilmesi adına araştırmaların gerçekleştirileceği "Mavi Merkez"in kuruluşu dolayısıyla toplantı düzenlendi.

Elvan, enstitü binasındaki toplantıda yaptığı konuşmada, üniversite ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin güzel bir örneğini gördüklerini söyledi.

Mersin'in, 300 kilometreden fazla kıyı şeridiyle önemli bir deniz kenti olduğunu vurgulayan Elvan, Akdeniz'in ekonomik açıdan dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Elvan, kentin deniz taşımacılığı, balıkçılık ve turizm gibi birçok sektör için büyük potansiyeli barındırdığına dikkati çekerek, "Etkin, verimli ve sürdürülebilir bir deniz ekonomisi Mersin için zaruridir. Çünkü Mersinli hemşehrilerimizin bu ekonomiden ve sosyal, ekonomik olarak daha fazla yararlanması öncelikli amaçlarımızdan biridir." diye konuştu.