FİNANS

"Güçlüyüz, dirençliyiz ve inançlıyız"

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan: - "Sıkıntıları, bugüne kadar nasıl hep birlikte atlattıysak, bundan sonra da yine üstesinden gelmeyi başaracağız. Güçlüyüz, dirençliyiz ve inançlıyız. Bu ataklara karşı finansal ve reel politika araçlarımız son derece güçlüdür. Aktif ve uyarlanabilir direnç mekanizmalarımız devrededir. Ekonomik ve finansal kurum ve kuruluşlarımız bu kirli operasyona karşı gereken tüm adımları atmaktadır"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Sıkıntıları, bugüne kadar nasıl hep birlikte atlattıysak, bundan sonra da yine üstesinden gelmeyi başaracağız. Güçlüyüz, dirençliyiz ve inançlıyız. Bu ataklara karşı finansal ve reel politika araçlarımız son derece güçlüdür. Aktif ve uyarlanabilir direnç mekanizmalarımız devrededir." dedi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsünce, Mersin Ekonomi Platformunun desteğiyle yapılan ve deniz ekonomisinden daha verimli yararlanılabilmesi adına araştırmaların gerçekleştirileceği "Mavi Merkez"in kuruluşu dolayısıyla toplantı düzenlendi.

Elvan, enstitü binasındaki toplantıda yaptığı konuşmada, üniversite ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin güzel bir örneğini gördüklerini söyledi.

Mersin'in, 300 kilometreden fazla kıyı şeridiyle önemli bir deniz kenti olduğunu vurgulayan Elvan, Akdeniz'in ekonomik açıdan dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Elvan, kentin deniz taşımacılığı, balıkçılık ve turizm gibi birçok sektör için büyük potansiyeli barındırdığına dikkati çekerek, "Etkin, verimli ve sürdürülebilir bir deniz ekonomisi Mersin için zaruridir. Çünkü Mersinli hemşehrilerimizin bu ekonomiden ve sosyal, ekonomik olarak daha fazla yararlanması öncelikli amaçlarımızdan biridir." diye konuştu.

Bölgeyi uzun vadede koruyacak, başarılı bir deniz vizyonu için gerekli her türlü desteği vermeye özen gösterdiklerini kaydeden Elvan, Mersin'i, mavi ekonominin odak noktası yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Elvan, Mavi Merkez'in ekonomiye katkılarından söz ederek şöyle konuştu:

"Mavi Merkez, özelde Mersin ekonomisi, nihayetinde de bölge ve ülke ekonomisi, bilimsel araştırmalar ve katma değer üretimi için elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyecektir. Bu nedenle Mavi Merkez, sürdürülebilir bir mavi ekonomi için oldukça hayati bir işleve sahiptir."

- "Güçlüyüz, dirençliyiz ve inançlıyız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan, millet için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, ülkeyi bölüp, parçalamak isteyenlerin çabalarının milletin dik duruşuyla atlatıldığını söyledi.

Ekonomiye yönelik manipülatif saldırılara da değinen Elvan, "Son olarak bildiğiniz gibi ekonomimize yönelik bir saldırıyı devreye koydular. Birtakım manipülasyonlarla bu millete diz çöktürebileceklerini düşünenler yine avuçlarını yalayacaklar." dedi.

Elvan, daha çok üretip, daha çok çalışarak hedefe emin adımlarla yürümeye devam edileceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıkıntıları, bugüne kadar nasıl hep birlikte atlattıysak, bundan sonra da yine üstesinden gelmeyi başaracağız. Güçlüyüz, dirençliyiz ve inançlıyız. Bu ataklara karşı finansal ve reel politika araçlarımız son derece güçlüdür. Aktif ve uyarlanabilir direnç mekanizmalarımız devrededir. Ekonomik ve finansal kurum ve kuruluşlarımız bu kirli operasyona karşı gereken tüm adımları atmaktadır. Türkiye ekonomisi, 90'lı yılların ataletini, kabullenmişliğini liderimiz, milletimizin adamı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde üzerinden atmıştır. Artık ticari ve ekonomik olarak bölgesinde söz sahibi bir Türkiye var. Daha çok üretiyoruz ve bundan sonra da daha çok üreteceğiz, çalışacağız. Çünkü bu millet gerçek potansiyelinin farkına varmıştır. Ülkemize yönelik yapılan saldırılara karşı milletimiz gereken cevabı her daim vermiştir. Bu süreci de alnımızın akıyla, daha da güçlü bir şekilde atlatacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Barış Salihoğlu da Mavi Merkez'in çalışmaları ve mavi ekonomiye sunacağı katkılarla ilgili sunum yaptı.

Toplantıda, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ve Mersin Ekonomi Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz da hazır bulundu.

Elvan ve Su, programın ardından, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı toplantıya katıldı.

PARTNERMetroya böyle binince...Metroya böyle binince...
'Orhaneli Maden OSB, göçü tersine çevirecek' (Tekrar)'Orhaneli Maden OSB, göçü tersine çevirecek' (Tekrar)
Akbank 2 bin üniversiteliyi "Şehrin İyi Hali" projesine çağrıyorAkbank 2 bin üniversiteliyi "Şehrin İyi Hali" projesine çağrıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan mersin

En Çok Okunan Haberler

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Marketlerde poşetler ücretli mi olacak? TESK Başkanı uyardı

Marketlerde poşetler ücretli mi olacak? TESK Başkanı uyardı

Yeni ÖTV düzenlemesi! Otomobil alacaklar dikkat

Yeni ÖTV düzenlemesi! Otomobil alacaklar dikkat

ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi

ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ak Partili Elitaş: Türkiye ekonomisi en güçlü pozisyonda

Ak Partili Elitaş: Türkiye ekonomisi en güçlü pozisyonda

'Orhaneli Maden OSB, göçü tersine çevirecek' (Tekrar)

'Orhaneli Maden OSB, göçü tersine çevirecek' (Tekrar)

Akbank 2 bin üniversiteliyi "Şehrin İyi Hali" projesine çağrıyor

Akbank 2 bin üniversiteliyi "Şehrin İyi Hali" projesine çağrıyor

Validen bankalara faiz tepkisi: Zemheride vatandaşın boynuna önce siz biniyorsunuz

Validen bankalara faiz tepkisi: Zemheride vatandaşın boynuna önce siz biniyorsunuz

Büyüksimitci: Türkiye'nin kılına zarar gelmesi hepimizin canını yakar

Büyüksimitci: Türkiye'nin kılına zarar gelmesi hepimizin canını yakar

Şanlıurfa'da 2 bin kişilik işe 32 bin 597 başvuru

Şanlıurfa'da 2 bin kişilik işe 32 bin 597 başvuru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.