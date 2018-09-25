MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Sıkıntıları, bugüne kadar nasıl hep birlikte atlattıysak, bundan sonra da yine üstesinden gelmeyi başaracağız. Güçlüyüz, dirençliyiz ve inançlıyız. Bu ataklara karşı finansal ve reel politika araçlarımız son derece güçlüdür. Aktif ve uyarlanabilir direnç mekanizmalarımız devrededir." dedi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsünce, Mersin Ekonomi Platformunun desteğiyle yapılan ve deniz ekonomisinden daha verimli yararlanılabilmesi adına araştırmaların gerçekleştirileceği "Mavi Merkez"in kuruluşu dolayısıyla toplantı düzenlendi.
Elvan, enstitü binasındaki toplantıda yaptığı konuşmada, üniversite ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin güzel bir örneğini gördüklerini söyledi.
Mersin'in, 300 kilometreden fazla kıyı şeridiyle önemli bir deniz kenti olduğunu vurgulayan Elvan, Akdeniz'in ekonomik açıdan dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.
Elvan, kentin deniz taşımacılığı, balıkçılık ve turizm gibi birçok sektör için büyük potansiyeli barındırdığına dikkati çekerek, "Etkin, verimli ve sürdürülebilir bir deniz ekonomisi Mersin için zaruridir. Çünkü Mersinli hemşehrilerimizin bu ekonomiden ve sosyal, ekonomik olarak daha fazla yararlanması öncelikli amaçlarımızdan biridir." diye konuştu.
Bölgeyi uzun vadede koruyacak, başarılı bir deniz vizyonu için gerekli her türlü desteği vermeye özen gösterdiklerini kaydeden Elvan, Mersin'i, mavi ekonominin odak noktası yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Elvan, Mavi Merkez'in ekonomiye katkılarından söz ederek şöyle konuştu:
"Mavi Merkez, özelde Mersin ekonomisi, nihayetinde de bölge ve ülke ekonomisi, bilimsel araştırmalar ve katma değer üretimi için elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyecektir. Bu nedenle Mavi Merkez, sürdürülebilir bir mavi ekonomi için oldukça hayati bir işleve sahiptir."
- "Güçlüyüz, dirençliyiz ve inançlıyız"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan, millet için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, ülkeyi bölüp, parçalamak isteyenlerin çabalarının milletin dik duruşuyla atlatıldığını söyledi.
Ekonomiye yönelik manipülatif saldırılara da değinen Elvan, "Son olarak bildiğiniz gibi ekonomimize yönelik bir saldırıyı devreye koydular. Birtakım manipülasyonlarla bu millete diz çöktürebileceklerini düşünenler yine avuçlarını yalayacaklar." dedi.
Elvan, daha çok üretip, daha çok çalışarak hedefe emin adımlarla yürümeye devam edileceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sıkıntıları, bugüne kadar nasıl hep birlikte atlattıysak, bundan sonra da yine üstesinden gelmeyi başaracağız. Güçlüyüz, dirençliyiz ve inançlıyız. Bu ataklara karşı finansal ve reel politika araçlarımız son derece güçlüdür. Aktif ve uyarlanabilir direnç mekanizmalarımız devrededir. Ekonomik ve finansal kurum ve kuruluşlarımız bu kirli operasyona karşı gereken tüm adımları atmaktadır. Türkiye ekonomisi, 90'lı yılların ataletini, kabullenmişliğini liderimiz, milletimizin adamı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde üzerinden atmıştır. Artık ticari ve ekonomik olarak bölgesinde söz sahibi bir Türkiye var. Daha çok üretiyoruz ve bundan sonra da daha çok üreteceğiz, çalışacağız. Çünkü bu millet gerçek potansiyelinin farkına varmıştır. Ülkemize yönelik yapılan saldırılara karşı milletimiz gereken cevabı her daim vermiştir. Bu süreci de alnımızın akıyla, daha da güçlü bir şekilde atlatacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Barış Salihoğlu da Mavi Merkez'in çalışmaları ve mavi ekonomiye sunacağı katkılarla ilgili sunum yaptı.
Toplantıda, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ve Mersin Ekonomi Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz da hazır bulundu.
Elvan ve Su, programın ardından, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı toplantıya katıldı.
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