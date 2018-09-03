Guindos: ECB büyümenin süreceğine güveniyor

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, yılın başlarındaki sorunlu döneme karşın, Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin süreceğine güvendiklerini; ancak, Euro Bölgesi'nin gelecekte yaşanacak olası bir krizden etkilenmemek için "daha fazla şey yapması gerektiği" uyarısı yaptı.
ECB Başkan Yardımcısı koltuğuna oturduğundan bu yana ilk kez kamuoyu önüne çıkan Guindos, ekonominin büyümeye devam edeceğini ve enflasyonun ECB'nin öngördüğü gibi yükselmeyi sürdüreceğini belirtirken, hem AB düzeyinde, hem de ulusal düzeyde kurumsal değişiklerde atılması gereken adımlar olduğunu vurguladı.
İspanya'da Oviedo Üniversitesi'nde konuşan Guindos, "Euro Bölgesi büyüme görünümünü saran riskler genel olarak dengeli olmaya devam ederken, artan küresel korumacılıktan, Brexit müzakerelerinde ve gelişmekte olan piyasa kırılganlıklarından gelişen belirsizlikler, birkaç ay öncesine göre daha görünür hale geldi" dedi.
Guindos, istihdam piyasasında sıkılaşma ve çekirdek enflasyonda toparlanmanın yaz sonuna doğru toparlanacağını öngörmeye devam ettiğini belirtirken, "Derin ve iyi entegre edilmiş sınır ötesi fonlama özel sektörün yerel şokları absorbe etme kapasitesini iyileştirir, mali politimaların yükünü azaltır" diye konuştu.
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