FİNANS

Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dev LEGO Gemisi Türkiye’de

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 16:21 | Son Güncelleme

 Guinness Rekorlar Kitabına giren, bir milyon 15 bin LEGO parçası kullanılarak yapılan ve  dünyanın en büyük LEGO gemisi Jubilee Seaways, LEGO meraklılarıyla Türkiye’de ilk kez Hilltown AVM’de buluşacak.  Bir milyon 15 bin LEGO parçası kullanılarak yapılan ve ilk olarak İtalya’da sergilenen dünyanın en büyük LEGO gemisi Jubilee Seaways, 10-11 Kasım tarihlerinde  tüm LEGO severlerin beğenisine sunulacak.

Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dev LEGO Gemisi Türkiye’de

İstanbul,9 Kasım (DHA) - Guinness Rekorlar Kitabına giren, bir milyon 15 bin LEGO parçası kullanılarak yapılan ve dünyanın en büyük LEGO gemisi Jubilee Seaways, LEGO meraklılarıyla Türkiye’de ilk kez Hilltown AVM’de buluşacak.
Bir milyon 15 bin LEGO parçası kullanılarak yapılan ve ilk olarak İtalya’da sergilenen dünyanın en büyük LEGO gemisi Jubilee Seaways, 10-11 Kasım tarihlerinde tüm LEGO severlerin beğenisine sunulacak. 11 Kasım Pazar günü de etkinlik alanında çocukların keyifle vakit geçireceği LEGO atölyesi gerçekleşecek.
Jubilee Seaways için 20 farklı ülkeden 7 bin kişi bir araya gelerek çalıştı. 2 bin 860 kilogram ağırlığında, 12 bin 35 metre uzunluğunda, 2.72 metre yüksekliğinde ve 1.67 metre genişliğindeki gemin tam 900 saatlik bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı. Dev gemi, Guinness Rekorlar Kitabına girerek tarihe geçti. (Fotoğraflı)

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