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Gül çiçeği taban fiyatı 9,20 lira oldu

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 17:20 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi (GÜLBİRLİK), 2018 yılı gül çiçeği kilogram fiyatını 9,20 lira olarak belirledi.

Gül çiçeği taban fiyatı 9,20 lira oldu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi (GÜLBİRLİK), 2018 yılı gül çiçeği kilogram fiyatını 9,20 lira olarak belirledi.
GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik, 2018 yılı gül çiçeği taban fiyatını açıkladı. Basın toplantısı düzenleyen Çelik, gül çiçeği hasat döneminin küresel iklim değişiklikleri nedeniyle haziran ayının ikinci yarısında sona erdiğini söyledi. İklim ve hasat sezonu değişiklikliğinin gül çiçeği verimini de etkilediğini söyleyen Çelik, "Kurak ve ılık geçen kış mevsimleri sonunda erken filizlenme ve tomurcuklanmadan dolayı don riskiyle karşı karşıya kalması, aynı zamanda bahar aylarında devam eden sürekli yağışlar gül çiçeği verimini doğrudan etkilemektedir. Biz GÜLBİRLİK olarak 2018 yılı gül çiçeği kampanyasını 26 Nisan tarihinde başlatıp, 17 Haziran tarihinde sonlandırdık. Böylece 55 gün süreyle gül çiçeği alımını gerçekleştirdik" dedi.
Bölgede 2018 yılı gül çiçeği rekoltesinin 9 bin ile 9 bin 500 ton civarında olduğunu tahmin ettiklerini kaydeden Çelik, "Bu miktara, çeşitli faktörlerden dolayı zayi olan yüzde 25-30'luk kayıp dahil değil. Çeşitli vesilelerle bugüne kadar paylaştığımız ve dikkat çektiğimiz sıkıntı ve problemler sektörde yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Türkiye ve Bulgaristan başta olmak üzere diğer ülkelerdeki üretim artışı dünyada gül yağı ve gül konkreti fiyatlarının düşmesini hızlandırmıştır. Nihayet 2018 yılında bunu hep birlikte gördük" diye konuştu.
Sektördeki bu zorlu süreç ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ekonomik yaptırımlar ve kur savaşlarına rağmen 2018 yılı için üretici ortakların emeğinin korunması ve en iyi fiyatı verebilmek için Birliğin imkanları dahilinde çok dikkatli bir çalışma yaptıklarını söyleyen Hasan Çelik, şöyle devam etti:
"Maliyet fiyatları artmış olmasına ve ihracat fiyatları geçen yıllara göre ve sektörün beklentilerinin çok altında olmasına rağmen ortaklarımızın memnuniyetini sağlamak adına yönetim kurulumuz konuyu etraflıca değerlendirmiştir. Bu değerlendirme sonucunda gerek birliğimizin ve gerekse Rosense A.Ş.'nin ortak katılım ve destekleri ile 2018 yılı gül çiçeği kilogram fiyatı 9,20 TL olarak tespit edilmiştir. Gül çiçeği bedeli ödemelerine önümüzdeki hafta başlanacak olup, hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır."
Çelik ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanan ve uygulamaya geçen 'Enflasyonla Mücadele Programı' kampanyasına destek olmak amacıyla ürünlerin satışının yapıldığı Isparta'daki mağazalarda, 31 Aralık'a kadar yüzde 10 indirim uygulanacağını söyledi.

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Gül çiçeği taban fiyatı 9,20 lira olduGül çiçeği taban fiyatı 9,20 lira oldu

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